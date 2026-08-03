Nauru, a treia cea mai mică țară din lume, își schimbă numele cu unul pe care străinii o să-l pronunțe foarte greu

Președintele țării, David Adeang, a prezentat propunerea în Parlament, în luna ianuarie FOTO: Agerpres

Statul insular din Pacific, Nauru, și-a schimbat numele în Republica Naoero, a anunțat președintele țării, menționând că, astfel, denumirea oficială corespunde ortografiei și pronunției din limba națională.

Codul internațional al țării se va schimba din NRU în NRO, iar locuitorii vor fi numiți dei-naoero în loc de nauruanani, potrivit Yahoo News. Cunoscută în mod obișnuit în străinătate sub pronunția „Now-roo”, noua denumire se pronunță „Now-ero”.

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a guvernului, această schimbare readuce îndepărtata națiune insulară din sudul Oceanului Pacific la denumirea tradițională. Țara a devenit cunoscută la nivel internațional sub numele de Nauru doar pentru că denumirea sa locală era dificil de pronunțat pentru străini, fiind adoptată din motive de comoditate, nu ca urmare a unei alegeri deliberate, se arată într-un comunicat emis anterior de guvern.

„Această schimbare propusă urmărește să onoreze mai fidel moștenirea națiunii noastre, limba noastră și identitatea noastră”, a declarat președintele David Adeang atunci când a prezentat propunerea în Parlament, în luna ianuarie. Amendamentul constituțional propus a fost aprobat de parlamentari în cele două tururi de vot necesare, deși nu era clar imediat dacă documentul fusese modificat oficial.

Cu aproximativ 12.000 de locuitori, Nauru este a treia cea mai mică țară din lume după numărul populației, după Tuvalu și Vatican. Micul atol de corali și calcar a fost colonizat de Germania și ulterior administrat de Australia, înainte de a deveni republică independentă în anul 1968.

Țara a traversat perioade dificile. Exploatarea zăcămintelor de fosfați a adus o prosperitate uriașă în anii 1970, însă prăbușirea acestei industrii a împins Nauru în pragul colapsului economic în anii 1990.

În prezent, țara se numără printre cele mai expuse din lume riscului creșterii nivelului mării cauzate de schimbările climatice. Din acest motiv, guvernul încearcă să atragă investiții din străinătate printr-un program de acordare a cetățeniei contra cost, destinat să finanțeze relocarea populației și a infrastructurii departe de oceanul care avansează.

Schimbarea numelui marchează „începutul unei mândrii naționale reînnoite”, a declarat Adeang. Atunci când guvernul său a votat ultima dată în favoarea acestei măsuri, în luna mai, președintele anunțase organizarea unui referendum pentru confirmarea deciziei.

În comunicatul emis săptămâna trecută, guvernul a precizat că, după „discuții ample”, parlamentarii au decis că un vot popular nu mai este necesar.

„Deși un referendum are rolul de a stabili voința poporului, numele Naoero nu a fost niciodată pierdut, ci doar a așteptat să fie pe deplin îmbrățișat”, se afirmă în comunicat.

„Această denumire reprezintă deja identitatea poporului, apare pe stema națională și este folosită în comunitate; iar, cel mai important, este permisă de Constituție”, se mai arată în text.

Prin această decizie, țara se alătură altor state care încearcă să se îndepărteze de trecutul colonial prin schimbarea numelui oficial. Micul regat african Eswatini a revenit la această denumire în locul numelui Swaziland în anul 2018. Alte state au urmărit schimbarea și ca un proces de rebranding, așa cum a făcut Turcia, după ce Ankara a solicitat Organizației Națiunilor Unite, în 2022, să folosească denumirea Türkiye (în loc de Turkey), nume utilizat de mult timp în țară.

Decizia Nauru va determina și schimbarea denumirii aeronavelor și navelor naționale. Guvernul a precizat că lucrează deja pentru ca alte state și instituții internaționale să recunoască oficial această modificare.

Site-ul Organizației Națiunilor Unite înregistrează deja țara sub noua denumire, menționând că guvernul a solicitat schimbarea în luna iunie. De asemenea, ministerele de externe ale Australiei și Noii Zeelande, precum și ambasadele Statelor Unite și Chinei din regiune, folosesc deja denumirea Naoero pe site-urile lor oficiale.