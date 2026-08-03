O companie chineză lansează căști cu inteligență artificială pentru livratori. Dispozitivul poate prelua comenzile și ghida traseul

1 minut de citit Publicat la 14:54 03 Aug 2026 Modificat la 14:54 03 Aug 2026

Casca reduce distragerea atenției, mai ales în condiții meteo nefavorabile / sursă foto: Getty Images

Compania chineză JD.com a lansat o cască inteligentă pentru livratori, care folosește inteligența artificială pentru a reduce distragerea atenției în trafic. Noile dispozitive, dotate cu cameră și asistent vocal, le permit livratorilor să accepte comenzi, să vorbească în mod direct cu clienții și să se orienteze pe traseu fără să folosească telefonul, scrie South China Morning Post.

Noua cască este echipată cu un asistent vocal bazat pe inteligență artificială și cu o cameră care analizează împrejurimile.

Potrivit reprezentanților companiei JD.com, dispozitivul a fost creat pentru a le ușura munca livratorilor și pentru ca aceștia să se simtă mai în siguranță.

Concret, casca reduce distragerea atenției, mai ales în condiții meteo nefavorabile, când aceștia circulă cu biciclete sau scutere electrice și folosesc cu dificultate telefoanele.

Aceștia nu vor mai fi nevoiți să oprească pentru a verifica comenzile pe telefon, ci pot utiliza comenzi vocale direct prin intermediul dispozitivului pentru a accepta noi livrări, a comunica cu clienții sau a efectua alte operațiuni, fără să își întrerupă deplasarea.

Totodată, pe lângă faptul că se bazează pe hărți online, sistemul oferă instrucțiuni vocale pas cu pas, bazate pe rutele stabilite și utilizate de livratorii experimentați, în așa fel încât să navigheze în zone necunoscute și să evite întârzierile.

Compania a mai transmis că noul dispozitiv include și alte funcții, cum ar fi citirea automată a instrucțiunilor de livrare ale clienților și asistarea la verificările de asigurare a calității atunci când curierii ridică comenzile.

De exemplu, casca ar putea semnala automat potențialele probleme de igienă dintr-un restaurant.

Conform unui comunicat publicat pe contul oficial WeChat al companiei, dispozitivul va fi distribuit inițial gratuit curierilor angajați cu normă întreagă ai JD.com, urmând ca ulterior să fie extins treptat la întreg personalul de livrare a produselor alimentare de pe platformă.