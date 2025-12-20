Câți muncitori strâini vor veni în România în 2026. Cei mai mulți nu vor lucra ca livratori. Unde sunt cele mai multe locuri vacante

Pentru 2025, a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un proiect de hotărâre publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale prevede, pentru anul 2026, stabilirea unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

“Criza forței de muncă la nivel național este o realitate, iar găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului de forță de muncă reprezintă una din prioritățile Guvernului României la acest moment. În contextul emigrației și a tendințele demografice negative, imigrația legală poate fi o soluție pentru a compensa deficitul de forță de muncă de pe piața internă a muncii, pentru a acoperi lipsurile pentru anumite calificări și pentru a susține creșterea economică”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Ministerul Muncii precizează că una din măsurile luate de Guvernul României, în sensul acoperirii deficitului de forță de muncă pe piața internă, constă în stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

Una dintre condiţiile generale pentru eliberarea avizului de angajare de către Inspectoratul General pentru Imigrări este aceea să nu fi fost epuizat contingentul anual de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

Amintim că ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, într-un interviu difuzat de Antena 3 CNN, că numărul maxim de muncitori străini, din afara UE, care pot fi angajați în țară, în anul 2026, va scădea la 90.000. Florin Manole a precizat că această reducere vine în contextul în care se așteaptă disponibilizări în rândul bugetarilor. Astfel, se dorește creșterea de locuri de muncă vacante, ocupate în prezent, cu precădere de lucrătorii asiatici.

Unde au fost cele mai multe locuri de muncă vacante, în 2025

Potrivit Ministerului Muncii, domeniile de activitate pentru care s-au înregistrat cele mai multe locuri de muncă vacante, în 2025, au fost:

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale: 31.841

Activități poștale și de curier: 23.437

Restaurante: 18.518

Pentru 2025, a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini

Prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2025 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2025, pentru anul în curs a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini ce pot fi admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

Conform datelor comunicate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, până la data de 30 septembrie 2025, au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare, fiind, totodată, în curs de soluționare un număr de 7.418 de solicitări pentru eliberarea avizelor de angajare/detașare pentru anul în curs.

Prin comparație, potrivit informațiilor furnizate de către aceeași instituție:

• în anul 2024 au fost eliberate 105.977 avize de angajare/detașare,

• în anul 2023 au fost eliberate 101.251 avize de angajare/detașare,

• în anul 2022 au fost eliberate 108.880 avize de angajare/detașare.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul General pentru Imigrări, numărul străinilor posesori de permise de ședere temporară în scop de angajare, detașare, ICT, înalt calificați, valabile la data de 30 septembrie 2025, era de 136.023.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, au fost eliberate 61.954 permise de ședere temporară în scop de angajare iar în scop de detașare au fost eliberate 156 de permise de ședere.

Prin comparație:

• în anul 2024 au fost eliberate 110.365 permise de ședere temporară în scop de angajare și 339 permise de ședere temporară în scop de detașare,

• în anul 2023 au fost eliberate 82.321 permise de ședere temporară în scop de angajare și 455 permise de ședere temporară în scop de detașare,

• în anul 2022 au fost eliberate 56.974 permise de ședere temporară în scop de angajare și 190 permise de ședere temporară în scop de detașare.