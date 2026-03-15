Cum deosebim o bancnotă reală de una falsă. Tot mai mulți români pică în plasa escrocilor

Escroci din Brăila și Galați au fost prinși după ce cumpărau telefoane de ultimă generație cu bani falși. Suspecții urmăreau anunțurile online și plecau cu telefoanele pretinzând că au doar valută. În ultima perioadă, sute de dosare au fost deschise pentru punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute. Chestorul Ramona Dabija ne explică modalitățile prin care putem deosebi banii reali de cei falși.

Ramona Dabija: În cazul operațiunii care a avut loc în aceste zile atât în Galați, cât și în Brăila, colegii noștri de la contrafacerea falsului de monedă au lucrat în colaborare cu Europorul, dar și cu alte agenții de aplicare a legii din euro. Metoda folosită de infractori în acest caz era un aparent simplă. Ei căutau anunțuri la mica publicitate pentru a vedea care erau telefoanele cele mai scumpe și apoi, sub pretextul că nu au bancnote de valoare mai mică, foloseau astfel de bancnote false.

Dacă vrei să nu pici victima unor astfel de infractori care utilizează bani falși pentru a achiziționa diverse bunuri, trebuie să știi câteva elemente de bază. În primul rând, hârtia din care este confecționată o bacnota autentică este din bumbac. Atunci când ai în mână o astfel de bancnotă contrafăcută, trebuie să fii atent că ea poate să fie mai moale, mai lucioasă sau oricum, să trezească suspiciuni că este dintr-un material diferit de o bancnotă autentică.

Al doilea principiu după care ne ghidăm este să privești bancnota de preferat în lumină. Atunci vei observa elementele de siguranță pe care o bancnotă autentică trebuie să le conțină. Elementul de siguranță trebuie să fie integrat în bancnotă și să nu pară că este imprimat, desenele să fie clare și la fel să pară că sunt introduse în hârtie și nu imprimate, iar cerneala trebuie să fie de calitate. Un al treilea element de care trebuie să ții cont este la atingere. În general, o bancnotă autentică are elemente care atunci când treci cu mâna pe suprafața ei, ele ies în relief.

Trebuie să ții cont de un lucru esențial dacă vrei să vinzi un obiect, iar persoana necunoscută care dorește să achiziționeze îți spune că nu are decât bani cash și, mai mult decât atât, are bani de o valoare mai mare decât în mod normal se practică. Trebuie să te întâlnești cu el într-un loc public și de preferat pe lângă o unitate bancară sau o casă de schimb valutar, astfel încât să poți să verifici acei bani. Dacă constați că una dintre bancnote nu este autentică, sună de urgență la 112.