Grecia este pe cale să devină principalul furnizor de galiu al Europei. Proiectul uriaș care reduce dependența UE față de China

2 minute de citit Publicat la 12:58 20 Mai 2026 Modificat la 13:03 20 Mai 2026

Grecia a aprobat o investiție strategică de 340 de milioane de euro care ar putea transforma țara într-un furnizor-cheie de galiu pentru Europa, producția estimată urmând să acopere integral cererea Uniunii Europene.

Decizia consolidează eforturile Europei de a securiza materiile prime critice, într-un moment în care tehnologiile avansate, sistemele de apărare și industriile energiei curate depind tot mai mult de lanțuri de aprovizionare stabile.

Comitetul Interministerial pentru Investiții Strategice din Grecia a dat undă verde proiectului, incluzându-l printre inițiativele industriale prioritare ale țării, relatează Greek Reporter. Aprobarea sprijină și obiectivul mai amplu al Uniunii Europene de a reduce dependența de furnizori externi pentru materiale considerate esențiale pentru competitivitatea tehnologică și autonomia strategică.

Compania METLEN Energy & Metals, cunoscută anterior sub numele de Mytilineos Energy & Metals, va realiza investiția. Firma desfășoară deja activități de exploatare a bauxitei și de producție de alumină și aluminiu în Grecia Centrală, ceea ce îi oferă o poziție puternică în lanțul de producție asociat galiului.

Galiul, un metal critic pentru viitorul tehnologic al Europei

Galiul joacă un rol esențial în semiconductori, sisteme de apărare, tehnologii bazate pe inteligență artificială, infrastructură 5G, electronice de înaltă performanță, comunicații prin satelit, sisteme radar și sisteme fotovoltaice de nouă generație. Din acest motiv, cererea de galiu a crescut pe măsură ce Europa își extinde capacitățile tehnologice și de energie curată.

În același timp, tensiunile geopolitice și restricțiile impuse de China asupra exporturilor de galiu și germaniu au determinat Uniunea Europeană să caute lanțuri de aprovizionare mai reziliente. În acest context, producția este programată să înceapă în Grecia în anul 2027, cu obiectivul de a acoperi cererea UE și de a înlocui complet importurile europene de galiu până în 2028.

Rolul Greciei în aprovizionarea Europei cu galiu

Galiul este găsit de obicei ca produs secundar al rafinării aluminiului din minereu de bauxită. Prin urmare, Grecia are un avantaj strategic, deoarece METLEN operează pe întreg lanțul de producție al bauxitei, aluminei și aluminiului în Grecia Centrală.

Baza industrială a companiei îi oferă o poziție solidă pentru producția de galiu la scară largă. În plus, zăcămintele de bauxită din regiunea Beoția conțin concentrații relativ ridicate de galiu, ceea ce crește importanța proiectului pentru strategia europeană de aprovizionare.

METLEN estimează că ar putea produce anual între 40 și 45 de tone metrice de galiu. Acest volum ar permite Greciei să acopere cererea actuală a Uniunii Europene și să consolideze accesul Europei la un material utilizat în numeroase industrii strategice.

Creșterea cererii de galiu determină UE să reducă dependența de China

Proiectul apare într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de țări terțe pentru materiile prime esențiale. Europa depinde în mare măsură de China pentru galiu, material utilizat în producția de cipuri, celule fotovoltaice solare, fibre optice și alte tehnologii avansate.

Potrivit datelor oficiale citate în rapoarte anterioare, Uniunea Europeană își procură 71% din necesarul de galiu și 45% din cel de germaniu din China. Totuși, doar un număr redus de companii din afara Chinei pot produce metalele de înaltă puritate necesare pentru aplicațiile avansate din domeniul semiconductorilor și al energiei curate.

Această dependență a devenit o preocupare strategică pentru Bruxelles, în special după ce China a restricționat exporturile de produse pe bază de galiu și germaniu invocând motive de securitate națională. În consecință, investiția din Grecia adaugă un nou element eforturilor Europei de a construi un lanț de aprovizionare mai sigur și mai independent.