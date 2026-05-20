BBC: Vladimir Putin şi Xi Jinping au ajuns la un acord pentru gazoductul „Power of Siberia 2”. Ce prevede

1 minut de citit Publicat la 13:26 20 Mai 2026 Modificat la 13:29 20 Mai 2026

BBC: Vladimir Putin şi Xi Jinping au semnat un acord pentru gazoductul „Power of Siberia 2”. FOTO: Getty Images

Vladimir Putin şi Xi Jinping au ajuns la un acord privind gazoductul "Power of Siberia 2", notează BBC. Cei doi şefi de stat s-au întâlnit, miercuri, la Beijing. Conducta de gaze naturale ar urma să transporte până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an către China, prin Mongolia, din câmpurile de gaze din Yamal, Rusia.

Aceasta reprezintă aproximativ 12% din consumul total de gaze al Chinei, conform estimărilor din 2025. Un acord a fost blocat ani de zile din cauza neînţelegrilor privind prețul, dar, la începutul acestei săptămâni, rapoartele au precizat că gigantul rus de gaze Gazprom și Corporația Națională de Petrol din China au semnat un acord preliminar.

Având în vedere că economia rusă este supusă unei presiuni tot mai mari din cauza sancțiunilor occidentale, care îi erodează resursele, probabil că proiectul va avea o nouă importanță pentru Rusia.

China este principalul partener comercial al Rusiei și, de asemenea, cel mai mare cumpărător al său de petrol și gaze.

Rusia depinde tot mai mult de China

China, de care Rusia a ajuns să depindă tot mai mult, s-a transformat pentru liderul de la Kremlin într-o destinație esențială. Actuala vizită este deja a 25-a a lui Putin în această țară, potrivit Ministerului chinez de Externe.

Rusia importă acum prin China peste 90% din tehnologiile pe care nu le mai poate primi din cauza sancțiunilor occidentale, în timp ce anul trecut această pondere era de aproximativ 80%, au declarat oficiali europeni pentru Bloomberg.

Anul trecut, schimburile comerciale dintre cele două țări au scăzut cu 6,9%, până la 228 de miliarde de dolari. La începutul acestui an însă, comerțul bilateral a crescut cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2025, depășind 85 de miliarde de dolari.