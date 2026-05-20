Răsturnare de situație. Parcul „Donald Trump” din Sectorul 4 s-ar putea numi „Maia Sandu”

1 minut de citit Publicat la 14:21 20 Mai 2026 Modificat la 14:21 20 Mai 2026

Voturile pot fi exprimate până duminică seara. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a decis ca noul nume al Parcului Tudor Arghezi să fie ales de cetățeni, după criticile apărute în urma propunerii numelui inițial: Donald J. Trump. Astfel, cetățenii Sectorului 4 pot vota, online, noul nume al parcului, dar și al Patinoarului Berceni.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, spunea Băluță pe 7 aprilie.

Pe lista numelor propuse acum de primar se află Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, Maia Sandu, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Francois Mitterand, Vaclav Havel, Helmut Kohl și Angela Merkel.

La momentul scrierii acestui articol, după aproximativ 5.800 de voturi exprimate, în topul preferințelor se află Maia Sandu, cu 57&. După ea vine Donald Trump cu 24% și Barack Obana cu 12%.

Și numele Patinoarului Berceni este supus la vot public. După aproape 5.500 de voturi exprimate, în topul preferințelor este Mircea Lucescu cu 64%, urmat de Doru Tureanu (19%) și Ivan Patzaichin (9%).

Voturile pot fi exprimate până duminică seara pe platforma https://romaniavoteaza.live/#vot.

Anul trecut, Primăria Sectorului 4 a început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe Bulevardul Metalurgiei, cu încă 4 hectare.

„Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și in frastructură necesară iluminatului public”, anunța atunci Primăria Sectorului 4.

Lucrările ar urma să fie gata anul acesta.