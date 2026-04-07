Un parc din Sectorul 4 va purta numele lui Donald Trump. Anunțul făcut de Daniel Băluță

Un parc din Sectorul 4 va purta numele lui Donald Trump.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că un nou parc aflat în amenajare va purta numele președintelui SUA, Donald Trump.

Potrivit edilului, spațiul verde va fi realizat lângă Parcul Tudor Arghezi.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni.

Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit.

Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.

În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a scris Băluță, pe Facebook.