„O zi fără tine trece precum trei toamne”. Vladimir Putin i-a recitat lui Xi Jinping un vers de poezie la întâlnirea de la Beijing

2 minute de citit Publicat la 15:41 20 Mai 2026 Modificat la 15:42 20 Mai 2026

Putin a mers pentru a 25-a oară la Beijing. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin i-a recitat un vers lui Xi Jinping în ziua întâlnirii lor la Beijing, miercuri. Dictatorul rus a folosit o expresie chineză care descrie trecerea timpului. „O zi în fără tine trece precum trei toamne”, i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping.

„Domnule președinte, domnule Xi Jinping, dragă prieten, este adecvat să folosesc o zicală chineză. După cum bine știți, în China se spune – „Nu te-am văzut de o zi, dar mă simt de parcă au trecut trei toamne”.

Suntem foarte fericiți să vă vedem. Am stat până acum uitându-ne la ceasuri, așteptând să ne întâlnim, și personal și prin asistenți”, i-a spus Putin lui Xi, miercuri, la întâlnirea bilaterală a celor doi.

Vladimir Putin și Xi Jinping și-au încheiat întâlnirea bilaterală de miercuri și au transmis o declarație comună de final în care au atacat subtil felul în care acționează administrația Trump la nivel global, spunând că „ambițiile unor țări de a acționa ca puteri coloniale” pe plan global „au eșuat”, dar că „există pericolul ca lumea să revină la legea junglei”, asta în timp ce Vladimir Putin își continuă războiul de peste patru ani împotriva Ucrainei.

„Situaţia globală devine din ce în ce mai complexă”, au afirmat liderii chinez şi rus într-o declaraţie publicată de Kremlin în limba rusă. „Agenda globală privind pacea şi dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri şi provocări, existând pericolul fragmentării comunităţii internaţionale şi al revenirii la «legea junglei»”, se arată în declarația comună, citată de Reuters.

„Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-şi impune interesele asupra întregii lumi şi de a limita dezvoltarea suverană a altor ţări, în spiritul epocii coloniale, au eşuat”, este concluzia la care au ajuns cei doi dictatori.

În declarație nu se precizează explicit la cine se face referire, dar atât China, cât şi Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare a SUA de a impune o hegemonia globală. Cei doi dictatori vorbesc deseori și de dorința lor pentru o lume „multipolară”, un termen care sugerează că Rusia și China își doresc o lume împărțită în sfere de influență.

Miercuri, în timpul unei ceremonii în timpul căreia Putin şi Xi au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia, cât şi China ar trebui să se opună „oricărei forme de intimidare unilaterală şi oricăror acţiuni care încearcă să rescrie istoria”. Nici el nu a menţionat nicio ţară anume şi nici nu a dat detalii suplimentare.

Putin begrüßt Xi mit einem chinesischen Sprichwort:



„Es ist erst ein Tag vergangen, seit ich dich gesehen habe, aber es fühlt sich an, als wären drei Herbst hindurchgezogen.“



- Dass dieses Treffen unmittelbar nach Trumps Besuch in China stattfindet, deutet entweder darauf hin,… pic.twitter.com/pkHv9Va6FH — Okan Bülbül (@okan_buelbuel_) May 20, 2026