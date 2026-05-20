Logodnicul uneia dintre româncele dispărute în Gorlitz a scăpat pentru că plecase la farmacie: ”După 20 de secunde, am auzit explozia”

2 minute de citit Publicat la 14:26 20 Mai 2026 Modificat la 14:26 20 Mai 2026

Poliția germană a anunțat că o explozie, ca urmare a unei acumulări de gaze, ar fi cauzat prăbușirea clădirii. FOTO: Profimedia Images

Logodnicul uneia dintre româncele căutate de autorităţile din Germania după ce clădirea în care erau cazate a fost distrusă de o explozie a scăpat cu viaţă pentru că plecase la farmacie. El a povestit că după 10 de secunde de când a ieșit din clădire a auzit explozia în spatele lui. Primarul oraşului, tot un român, spune că echipele de salvare caută în continuare supravieţuitori.

Un român de 27 de ani trăiește clipe de coșmar după explozia produsă luni seară într-o clădire din Görlitz, landul Saxonia. Logodnica sa, în vârstă de 25 de ani, și verișoara acesteia, de 26 de ani, sunt căutate încă sub dărâmăturile imobilului care s-a prăbușit.

Cosmin a scăpat ca prin minune pentru că plecase cu puțin timp înainte de deflagrație să cumpere medicamente pentru logodnica sa, care avea dureri de cap.

Cei trei se cazaseră luni, în jurul orei 16.00, în apartamentul de vacanță de la primul etaj al clădirii, unde urmau să petreacă câteva zile de concediu.

În jurul orei 17.25, tânărul a ieșit ca să meargă la farmacie și la supermarket. La doar câteva secunde după ce s-a îndepărtat de clădire, a auzit explozia.

„Am mers poate 20 de secunde, apoi am auzit explozia în spatele meu”, a povestit Cosmin pentru Bild. Când s-a întors, a văzut cum întreaga clădire se prăbușea.

Apelul de urgență a fost înregistrat la ora 17.30. De atunci, românul a rămas la locul tragediei, așezat pe o bancă, privind spre mormanul uriaș de moloz sub care ar putea fi prinse logodnica și verișoara acesteia. Tânărul spune că încă speră ca ele să fie în viață, deși șansele par tot mai mici.

Cosmin și Georgina urmau să se căsătorească în această vară. Din iulie, tânărul român urma să înceapă să lucreze în Frankfurt, iar cei doi își făceau planuri pentru viitor.

Primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu, politician CDU cu origini românești, a mers la fața locului și a încercat să îl consoleze pe tânăr.

Tragedia l-a impresionat și pe ministrul de Interne al landului Saxonia, Armin Schuster, care a spus că este sfâșietor să vezi un om așteptând vești despre partenera sa de viață.

Pe lângă cele două femei, autoritățile îl caută și pe un bărbat bulgar de 48 de ani. Doi muncitori polonezi, care figurau inițial pe lista persoanelor dispărute, au scăpat de tragedie, deoarece ar fi fost plecați să mănânce și nu se aflau în clădire în momentul exploziei.

Totuși, pompierii nu exclud posibilitatea ca și alte persoane să se afle sub dărâmături. Martorii nu au putut confirma dacă, în momentul deflagrației, se aflau oameni pe trotuarul din fața clădirii. Șefa pompierilor din Görlitz, Anja Weigel, a declarat că salvatorii trebuie să ia în calcul că sunt și alte posibile victime.

Operațiunea de salvare este extrem de dificilă din cauza scurgerilor de gaz. Robinetul de închidere al clădirii este acoperit de moloz, iar echipele de intervenție încearcă să blocheze conducta de gaz.

Aproximativ 100 de salvatori lucrează simultan la fața locului, fiind sprijiniți de echipe din întreaga Saxonie și de pompieri polonezi. Aceștia sunt schimbați periodic, în timp ce autoritățile spun că fiecare piatră va fi îndepărtată cu grijă în timpul căutărilor.