Un bărbat care a anunțat că i-a dispărut soția și-a schimbat statusul pe Facebook cu „văduv”. Apoi și-a cerut iubita de soție

2 minute de citit Publicat la 14:38 20 Mai 2026 Modificat la 14:38 20 Mai 2026

Aaron Nelson și Alexis Nelson FOTO: Dodge County Sheriff’s Office

Un bărbat din Wisconsin, SUA, este acuzat că și-a ucis soția, pe care o anunțase dispărută în mai 2025. Poliția a aflat că, ulterior, acesta și-a schimbat statusul pe Facebook cu „văduv”, după care i-a oferit verigheta femeii moarte noii sale logodnice, pe care a cunoscut-o pe Tinder, spun autorităților.

Aaron Nelson, 43 de ani, a fost arestat vineri și este acuzat de omor și ascunderea unui cadavru în legătură cu dispariția soției sale, Alexis Nelson, în vârstă de 42 de ani, potrivit Biroului Șerifului din Comitatul Dodge citat de The Independent.

Anchetatorii au declarat că cei doi soți, care locuiau împreună în Beaver Dam, Wisconsin, au fost văzuți ultima dată împreună pe imagini de supraveghere la un magazin, pe 29 martie 2025. Ulterior, membrii familiei au anunțat dispariția lui Alexis după ce nu mai avuseseră vești de la ea din mai 2025.

Potrivit procurorilor, Nelson a cunoscut o femeie pe Tinder pe 30 aprilie 2025, iar până la sfârșitul lunii mai cei doi aveau deja o relație și se mutaseră împreună, conform documentelor instanței.

Între timp, Alexis este în continuare dispărută. Trupul ei nu a fost găsit, însă anchetatorii spun că dovezile adunate indică o moarte violentă și o presupusă tentativă de a ascunde fapta.

Conform documentelor instanței, datele mobile au arătat că telefonul lui Alexis a ajuns în Sun Prairie la scurt timp după ce aceasta a fost văzută ultima dată împreună cu Nelson, pe 29 martie 2025.

Procurorii susțin că Nelson a cumpărat a doua zi un tomberon mare, recipient pe care anchetatorii l-au găsit ulterior la domiciliul noii sale logodnice, în timpul unei percheziții efectuate în iunie.

Pe 2 aprilie 2025, Nelson și-a creat un nou cont de Facebook sub numele „James Nelson”. Când anchetatorii au verificat pagina în noiembrie, statusul său fusese schimbat cu „văduv”.

Anchetatorii au descoperit ulterior că inelul de logodnă al noii partenere a lui Nelson fusese anterior verigheta lui Alexis Nelson.

Când proprietatea logodnicei a fost percheziționată în iunie, anchetatorii au adus un câine special antrenat pentru detectarea cadavrelor, care a semnalat în apropierea unui șopron unde fusese depozitat tomberonul, indicând posibilul miros al unor rămășițe umane aflate în descompunere, au spus anchetatorii.

Autoritățile au mai declarat că perchezițiile efectuate în fostul apartament al cuplului și într-un spațiu de depozitare au scos la iveală dovezi legate de Alexis, inclusiv sânge care corespundea ADN-ului ei și semne de descompunere umană.

O vecină a declarat că auzea frecvent certuri venind din apartamentul cuplului și că rareori o vedea pe Alexis fără Aaron. „Încă sper să le spună unde este trupul ei”, a spus ea.

Nelson a apărut luni în fața instanței din Comitatul Dodge, unde un judecător i-a stabilit o cauțiune de 1 milion de dolari cash. El rămâne închis în Penitenciarul Comitatului Dodge și urmează să revină în instanță pe 28 mai.