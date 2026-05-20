Cum va fi influenţată vremea din România de domul de căldură care se formează deasupra Europei. ANM: "E ca un munte de aer cald"

1 minut de citit Publicat la 14:34 20 Mai 2026 Modificat la 14:34 20 Mai 2026

Cum va influenţa vremea din România domul de căldura care se formează deasupra Europei.Foto: Getty Images

Meteorologii anunţă, mai ales pentru Vestul şi Centrul Europei, temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în ultimele zile din luna mai, provocate de un dom de căldură care se formează deasupra Europei. "Chiar dacă vor creşte temperaturile şi la noi, totuşi acest dom de căldură ne va influenţa în mai mică măsură. Putem fi influenţaţi şi noi periferic", a declarat Roxana Bojariu, climatolog ANM, la Antena 3 CNN.

Principalul motor al acestei schimbări este o zonă puternică de presiune ridicată, care se formează dinspre nord-vestul Africii și se extinde spre vestul și centrul Europei. Aceasta va crea o așa-numită „cupolă de căldură”, un fenomen în care aerul cald este blocat aproape de sol și se încălzește tot mai mult.

În sud-vestul și vestul Europei sunt așteptate primele zile foarte calde ale anului. În Spania și Portugalia, temperaturile ar putea urca până spre 35-39 de grade Celsius.

"În Spania, în Portugalia, chiar în zilele care urmează, vom avea temperaturi de peste 30 de grade. Apoi temperaturile ridicate de peste 30 de graede Celsius vor veni de la mijlocul săptămânii viitoare, în mare parte în Europa de Vest şi Centrală.

Noi, deocamdată, în România avem o informare de cantităţi importante de furtuni. Avem avertizare Cod galben de vânt pentru zona de est.

Chiar dacă vor creşte temperaturile şi la noi, din informaţiile pe care le avem până acum, totuşi acest dom de căldură ne va influenţa în mai mică măsură decât în zona de Vest a Europei. Dar e adevărat că pe suprafeţe mari din Europa vom avea temperturi ridicate, cât de ridicate rămâne să vedem", a afirmat Roxana Bojariu, climatolog ANM.

Aceasta a explicat şi ce înseamnă domul de căldură:

"Ce înseamnă aces dom centrat, mai ales, pe Vestul Europei? Înseamnă nu doar extindere spaţială la sol, ci şi extindere pe verticală, ca un munte de aer cald, care este şi stabil. Având temperaturi ridicate şi pe verticală, şi pe suprafaţă mare, va fi greu de erodat de cicloni atlantici, care să împrospăteze aerul.

Aşa cum arată acum lucrurile, centrul de impact mare va fi în Vestul Europei, putem fi influenţaţi şi noi periferic".