Surse: Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari. „Nu putem renunța la majorarea pentru demnitari”

Proiectul ar putea ajunge la Parlament chiar în această săptămână. Foto: GettyImages

Noua lege a salarizării bugetare intră în linie dreaptă, România riscând să piardă 700 de milioane de euro din PNRR dacă nu o adoptă până la finalul lunii august. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ministerul Finanțelor a aprobat creșterea anvelopei bugetare cu 7,5 miliarde de lei. Această sumă ar permite majorări pentru jumătate dintre salariile actuale ale bugetarilor.

Anvelopa salarială va fi negociată de Ministrul Dragoș Pislaru cu oficialii Comisiei Europene. Dacă anvelopa salarială este mai mică, crește numărul angajaților de la stat care vor avea venituri înghețate. Recent, premierul demis Ilie Bolojan declara că „avem cheltuieli salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile țării”. Potrivit acestuia, „creșterile care pot fi făcute de la anul trebuie să țină cont de aceste date și nu avem decât două posibilități: o corecție de amplitudine mică sau, dacă se doresc corecții și creșteri mai mari, singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reduceri de personal unde nu este justificat, ca să poți să îi plătești mai bine pe cei care lucrează mai bine”.

PSD cere ca legea salarizarii sa fie transmisă Parlamentului cât mai rapid pentru a putea fi adoptată. Proiectul ar putea ajunge la Parlament chiar în această săptămână.

Potrivit surselor citate, simulările făcute de ministerul Finanțelor arată că o creștere a cheltuielilor cu salariile bugetarilor de 8 miliarde de lei pe an ar însemnă o majorare pentru 53% din salariile actuale, dacă anvelopa ar fi fost de 12 miliarde de lei în plus, ar fi însemnat majorări pentru 73% din salariile în plată.

Ministerul Finanțelor, la solicitarea ministrului interimar al Muncii Dragoș Pâslaru, a aprobat o anvelopă măjorată cu 7,5 miliarde de lei, până la 173,5 miliarde de lei.

Aceleași surse susțin că „nu se va putea renunța la majorarea salariilor demnitarilor și nici nu vor putea fi înghețate o perioadă”.

Ce se întâmplă cu sporurile bugetarilor

Noua lege a salarizarii elimină sporul pentru condiții vătămătoare, în prezent 300 lei brut, elimină sporul de cifru și indemnizația de hrană. Păstrează, însă sporul de 40% pentru proiecte europene și stabilește că acest spor poate să fie primit în continuare de primari, viceprimari, președinți de CJ și vicepreședinți. Sindicatele din educație și sănătate sunt nemulțumite de noile grile de salarizare. În cazul profesorilor, acest prim draft din legea salarizării propune ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă coeficientul 3, pe o scară de la 1 la 8. În sistemul sanitar, noua lege prevede ca sporul pentru condiţii deosebit de periculoase scade de la 85% la 40%.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii Legi a salarizării unitare. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul. Însă, în cel mai rău scenariu, vor exista categorii de angajați din sectorul public care vor trebui să aștepte până la următoarea indexare. De asemenea, Pîslaru a declarat că în unele cazuri salariile vor stagna.

ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaţionale, acele corelaţii care să aşeze grila pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la preşedinte şi pe partea de jos este la salariile de debutanţilor”, a explicat ministrul.

Oficialul a adăugat că „pe partea de sporuri discuția este să fie de maxim 20% din salariu”, a spus Pîslaru.