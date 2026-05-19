Un avion F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. E alertă și în Letonia

Publicat la 14:08 19 Mai 2026 Modificat la 14:15 19 Mai 2026

Un avion militar românesc care face parte dintr-o misiune NATO a doborât marți o dronă aflată în spațiul aerian al Estoniei, a declarat ministrul Apărării din această țară, Hanno Pevkur, potrivit Reuters și Delfi.

Autoritățile estoniene spun că drona era, cel mai probabil, de origine ucraineană și se îndrepta spre ținte din Rusia.

Inițial, ministrul a precizat că aparatul a fost neutralizat de Forța Aeriană Baltică, însă ulterior a revenit și a clarificat că aeronava care a executat misiunea era românească.

Potrivit explicațiilor sale, drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei și a fost doborâtă în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană Baltic Air Policing (BAP), care protejează spațiul aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

În prezent, avioanele românești F-16 din escadrila „Carpathian Vipers” operează din Lituania, din 31 martie, alături de forțele aeriene franceze, care au preluat comanda misiunii de la 1 aprilie cu avioane Rafale. În Estonia sunt dislocate, separat, și patru F-16 ale forțelor aeriene portugheze.

„Este prima dată când am doborât noi înșine o dronă”, a spus Hanno Pevkur, adăugând că, cel mai probabil, aceasta era o dronă ucraineană care se îndrepta spre Rusia.

Potrivit platformei Flightradar24, în zonă au fost observate și zboruri ale forțelor aeriene suedeze.

În jurul orei 12:00, autoritățile estoniene au emis alerte privind o posibilă amenințare cu drone în mai multe regiuni, printre care Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru și Põlva. Populația a fost avertizată să se adăpostească și să sune la 112 în cazul în care observă o dronă, mesajul precizând că nu este un exercițiu, ci un pericol real.

Și în Letonia au fost emise avertizări similare, mai întâi în zonele Ludza și Krāslava, apoi și în Rēzekne și Preiļi.

Incidentul vine pe fondul unor tensiuni crescute în regiune, după ce mai multe drone căzute în Letonia au dus anterior la demisia premierului Evika Siliņa și la prăbușirea guvernului de la Riga.

Din luna martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor NATO de la granița cu Rusia - Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia.