„Consecinţele vor fi catastrofale”. Adjuctul lui Lavrov spune că riscurile unui „impact frontal” între NATO şi Rusia sunt în creştere

Publicat la 14:05 19 Mai 2026 Modificat la 14:05 19 Mai 2026

Adjunctul ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov. Foto: Getty Images

Adjunctul ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a spus că riscurile strategice ale unui „impact frontal” între NATO şi Federaţia Rusă sunt în creştere, iar consecinţele vor fi catastrofale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenţiei oficiale TASS.

Viceministrul a remarcat „naraţiunea de escaladare promovată de capitalele europene privind o «ameninţare iminentă a unui război de intensitate ridicată» cu Rusia”.

„Ca urmare a unei astfel de intensificări a tensiunilor, inclusiv a acţiunilor deschis provocatoare în domeniul nuclear, cresc riscurile strategice şi pericolul unui conflict frontal între NATO şi ţara noastră, cu toate consecinţele potenţial catastrofale care decurg din acesta”, a subliniat Riabkov.

Comentând intenţiile Finlandei de a permite găzduirea de arme nucleare, precum şi planurile Franţei şi Poloniei de a desfăşura exerciţii militare în Marea Baltică, unde vor exersa lovituri nucleare asupra ţintelor din Rusia, Riabokov a declarat că „Federaţia Rusă şi-a exprimat în mod absolut direct şi fără echivoc atitudinea extrem de negativă faţă de astfel de pregătiri din partea europenilor”.

„Aceste măsuri sunt însoţite de o retorică ostilă şi antirusă şi fac parte dintr-un proces general de militarizare accelerată a Europei, îndreptat în mod deschis împotriva ţării noastre”, a adăugat adjunctul lui Lavrov.

Declaraţiile sale vin după ce Rusia a început, marţi, trei zile de exerciţii şi antrenamente cu arme nucleare, mobilizând mii de soldaţi în ţară, în momentul în care preşedintele Vladimir Putin se află în vizită în China.

„Exerciţiul va aborda, de asemenea, aspecte legate de antrenamentul comun şi de utilizarea armelor nucleare desfăşurate pe teritoriul Republicii Belarus”, a precizat Ministerul rus al Apărării.

Interviul integral cu Riabkov va fi difuzat miercuri, precizează TASS.