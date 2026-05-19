Au fost recuperate cadavrele a doi dintre scafandrii italieni morți în Maldive

1 minut de citit Publicat la 14:15 19 Mai 2026 Modificat la 14:21 19 Mai 2026

Printre cei cinci morți s-au numărat Giorgia Sommacal (stânga), mama ei, Monica Montefalcone (centru), și instructorul de scufundări Gianluca Benedetti FOTO: Instagram/ Universitatea din Genova

Cadavrele a doi italieni care s-au înecat într-un accident în Maldive săptămâna trecută au fost aduse la suprafață, au declarat oficiali locali pentru BBC.

„Au fost recuperați din a treia cameră a peșterii subacvatice de către scafandrii specialiști din Finlanda, după o operațiune de două ore”, a declarat pentru BBC Mohamed Hossain Shareef, purtător de cuvânt al guvernului din Maldive.

Cele două cadavre urmau să fie transportate în capitala Male pentru identificare.

Cele două persoană se numărau printre cele cinci care au murit în accident. Alte două cadavre se află încă în interioriorul peșterii subacvatice.

Primul cadavru al unui scafandru italian, care era membru al grupului, a fost recuperat la scurt timp după accidentul de joi, în apropiere de atolul Vaavu. Presa italiană l-a identificat drept Gianluca Benedetti, manager al operațiunilor de pe ambarcațiune și instructor de scufundări.

Apoi, sâmbătă, un scafandru salvator din Maldive a murit în timpul căutărilor cadavrelor.

Cei patru scafandri dispăruți au fost găsiți în cele din urmă de scafandrii finlandezi luni, în camera peșterii aflată cel mai departe de intrare. Cunoscută local drept „peștera rechinilor”, aceasta are o adâncime de până la 60 de metri.

Misiunea de recuperare a celorlalte două cadavre va fi reluată miercuri, iar un oficial local și-a exprimat speranța că acestea vor fi recuperate în aceeași zi.

Găsirea cadavrelor va oferi indicii cu privire la cauza accidentului. Operațiunea de recuperare a fost descrisă ca fiind complexă din cauza adâncimii peșterii și a lipsei de spațiu și vizibilitate. Intrarea în peșteră se află la o adâncime de 47 metri, însă diferitele camere se află la adâncimi variabile.

Vremea din momentul scufundării de joi a fost descrisă drept nefavorabilă și fusese emis un cod galben pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari.

Patru dintre scafandri făceau parte dintr-o echipă a Universității din Genova, care a declarat pentru BBC că nu a aprobat niciun fel de scufundare la mare adâncime în cadrul cercetării lor științifice.

„Solicitările transmise autorităților locale au fost evident făcute în afara cadrului misiunii autorizate de Universitate”, a declarat un purtător de cuvânt.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Maldive a declarat pentru BBC că echipa avea permis pentru scufundări la o adâncime de 50 metri, însă nu menționase peștera în propunerea depusă.