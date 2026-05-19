Preoții ruși au scos icoana Maicii Domnului pe stradă, ca să apere un oraș de dronele ucrainene. „E o tradiție străveche”

1 minut de citit Publicat la 15:04 19 Mai 2026 Modificat la 15:10 19 Mai 2026

Preoții ruși au scos icoana Maicii Domnului pe stradă și au organizat un marș religios în Perm, pentru a „proteja orașul” de dronele ucrainene, potrivit publicației ruse Ostorojno Novosti citată de The New Voice of Ukraine.

„Conducătorul mitropoliei din Perm a ținut slujba pentru a elibera orașul de acest flagel”, a transmis eparhia din Perm, numind evenimentul o „tradiție străveche”.

Eparhia a precizat că astfel de procesiuni sunt organizate „în timpul unor evenimente istorice dificile, al marilor tulburări sociale, epidemiilor și invaziilor străine”.

„În istorie există numeroase cazuri în care, prin rugăciunile credincioșilor și purtarea unor relicve venerate, Domnul a trimis milă și ajutor, eliberând locuri de invazii inamice, nenorociri și epidemii”, a adăugat eparhia.

Pe 8 mai, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că dronele sale au lovit pentru a treia oară rafinăria de petrol din Perm și o stație de pompare din apropiere. Atacuri anterioare cu drone ale SBU asupra infrastructurii petroliere din apropierea orașului Perm au fost raportate pe 29 și 30 aprilie.

Procesiunea religioasă a fost organizată în urmă cu o săptămână.