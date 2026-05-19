Record absolut la licitația Christie's de luni. Vânzări de peste 1 miliard de dolari, cu sume uriașe pentru Brâncuși și Jackson Pollock

1 minut de citit Publicat la 15:26 19 Mai 2026 Modificat la 15:26 19 Mai 2026

Tbloul lui Jackson Pollock, vândut cu peste 180 de milioane de dolari. Sursa foto: Casa de licitații Christies

Casa de licitații Christie's a stabilit, luni seara, un record absolut pentru o licitație de artă, cu vânzări de peste 1 miliard de dolari. Recordurile au fost stabilite de Danaida a lui Constantin Brâncuși, vândută cu peste 107 milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpă sculptură din lume, și de un tablou al lui Jackson Pollock, achiziționat cu 181 de milioane de dolari.

Ambele au făcut parte din „Capodopere: Colecția privată a lui S.I. Newhouse”, care a fost urmată, la licitație, de Vânzarea de seară a secolului XX .

”Cumulativ, vânzările serii au totalizat 1.121.126.500 de dolari, 97% fiind vândute pe lot și 99% ca valoare.

Seara a stabilit opt ​​noi recorduri, inclusiv recorduri artistice la licitații pentru Constantin Brâncuși, Joan Miró, Alice Neel, Jackson Pollock și Mark Rothko. Recorduri în materie de mediu au fost stabilite pentru Henri Matisse, Aleksandr Rodchenko și Remedios Varo.

Licitațiile de luni seară au atras ofertanți din întreaga lume, generând acțiune în sală, prin telefon și online. Emoția palpabilă din sala de vânzări a urmat unei expoziții de 10 zile care a doborât recordul de prezență pentru orice avanpremieră expozițională la Christie's Rockefeller Center din New York, cu aproape 20.000 de vizitatori”, a anunțat casa de licitații, într-un comunicat.