Premiile Pulitzer 2026: un roman scris într-o singură propoziție și un memoriu despre pierderea a doi fii, printre câștigători

3 minute de citit Publicat la 23:45 05 Mai 2026 Modificat la 23:49 05 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

19 cărți au fost recunoscute luni drept câștigătoare sau finaliste la premiile Pulitzer, în categoriile ficțiune, non-ficțiune generală, memorii sau autobiografie, poezie, biografie și istorie, scrie The New York Times.

Ficțiune

„Angel Down”, de Daniel Kraus

O poveste amețitoare și fantastică – una dintre cele 10 Best Books din 2025 ale suplimentului Book Review – despre un grup de soldați care întâlnesc un înger căzut pe câmpul de luptă. Acțiunea se petrece în Primul Război Mondial și se desfășoară într-o singură propoziție. Scriind în The New York Times, romancierul Ben H. Winters a numit-o „un galop tunător de roman de război” și a lăudat finalul uluitor al cărții, cu o singură rezervă: „Nu sunt sigur că un roman care se termină cu o virgulă în loc de punct poate fi considerat că se încheie vreodată.”

Finaliste: „Audition”, de Katie Kitamura – un roman captivant care analizează spectacolele pe care le punem în scenă pentru ceilalți și expune impostura care le susține – și „Stag Dance: A Novel and Stories”, de Torrey Peters.

Istorie

„We the People: A History of the U.S. Constitution”, de Jill Lepore

Istorica de la Harvard și colaboratoare permanentă a revistei The New Yorker oferă o relatare vie a eforturilor lungi și adesea frustrate ale americanilor de a-și modifica documentul fundamental de guvernare, bazându-se pe poveștile unor figuri în mare parte necunoscute și argumentând ce pot învăța americanii de azi din încercările lor. Ar fi o nedreptate, sugerează Lepore, să uităm de mutabilitatea înscrisă chiar în ADN-ul Constituției. Recenzentul NYT a numit cartea „o reformulare surprinzătoare și inovatoare a eforturilor americanilor – intermitent reușite, dar acum din ce în ce mai inutile – de a-și schimba legile fundamentale.”

Finaliste: „King of Kings: The Iranian Revolution”, de Scott Anderson – o istorie a Revoluției Iraniene construită în jurul hybrisului, iluziei și erorilor de calcul catastrofale – și „Born in Flames: The Business of Arson and the Remaking of the American City”, de Bench Ansfield.

Non-ficțiune generală

„There Is No Place for Us: Working and Homeless in America”, de Brian Goldstone

Investigația lui Goldstone despre criza persoanelor fără adăpost din America se concentrează pe „oamenii fără locuință care muncesc” – oameni cu slujbe prost plătite care nu-și permit o casă. Goldstone spune poveștile unor locuitori din Atlanta care lucrează ore lungi, dar rămân faliți și sunt nevoiți să doarmă în mașini sau pe la prieteni. Critica Jennifer Szalai a lăudat cartea – tot una dintre cele 10 Best Books din 2025 – drept „un reportaj excepțional”, în același timp emoționant și revoltător.

Finaliste: „A Flower Traveled in My Blood”, de Haley Cohen Gilliland – povestea incredibilă a bunicilor argentiniene care au luptat să găsească o generație de copii furați – și „Mother Emanuel”, de Kevin Sack – două secole de rasism, rezistență și iertare într-o biserică din Charleston.

Memorii

„Things in Nature Merely Grow”, de Yiyun Li

Cel mai devastator titlu de pe listă. Memoriul brut al lui Li relatează pierderea celor doi fii ai săi, Vincent și James, ambii morți prin sinucidere când erau adolescenți. Li explorează contururile unei dureri atât de profunde încât o compară cu viața într-un abis. Recenzentul NYT a numit cartea „un memoriu diferit de toate celelalte, straniu și profund, cu o determinare feroce de a nu-și întoarce privirea.”

Finaliste: „I'll Tell You When I'm Home”, de Hala Alyan, „Clam Down: A Metamorphosis”, de Anelise Chen, și „Bibliophobia”, de Sarah Chihaya.

Poezie

„Ars Poeticas”, de Juliana Spahr

Atât în poezie, cât și în activitatea sa academică, Spahr își plasează în centru relația dintre literatură și stat. În consecință, în această carte – a șasea sa colecție de poeme – scrie despre orice, de la schimbările climatice la ascensiunea extremei drepte. Fidel titlului, volumul e preocupat de scopul poeziei. „Simt că întrebarea cărții este: ce face poezia în aceste momente?” a spus Spahr într-o declarație de primăvara trecută, la publicarea volumului.

Finaliste: „I Imagine I Been Science Fiction Always”, de Douglas Kearney, și „The Intentions of Thunder: New and Selected Poems”, de Patricia Smith.

Biografie

„Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution”, de Amanda Vaill

Musicalul „Hamilton” a catapultat povestea surorilor Schuyler în conștiința publică, dar istoria lor reală este mult mai bogată decât rolurile de pe scenă. Vaill infuzează viețile Angelicăi, lui Peggy și Elizei – soția lui Alexander Hamilton – cu atâta căldură și vivacitate încât, după cum a scris recenzentul NYT, cele trei „le fac să pară mici și Războiul de Independență, și disputele politice care au urmat.”

Finaliste: „The Life and Poetry of Frank Stanford”, de James McWilliams, și „True Nature: The Pilgrimage of Peter Matthiessen”, de Lance Richardson.