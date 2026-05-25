Austeritate cu petreceri de zeci de mii de euro la sate. Primar: "Avem de făcut trotuare, dar oamenii vor Ziua Comunei"

În plină discuție despre austeritate, unele primării continuă să aloce zeci de mii de lei pentru organizarea Zilei Comunei, cu spectacole, artificii și artiști invitați, inclusiv formații cunoscute, precum Clejanii, arată exemple din județul Brăila.

Antena 3 CNN a stat de vorbă cu doi dintre primarii care au organizat astfel de petreceri. În timp ce unii edili au apelat și la sponsorizări pentru acoperirea costurilor, aceștia susțin că fondurile au fost folosite pentru spectacole și că astfel de manifestări răspund dorinței localnicilor de a avea evenimente festive, în ciuda faptului că investițiile în alte proiecte au fost reduse sau amânate.

La finalul săptămânii trecute, în comuna Șuțești, evenimentul a fost finanțat parțial din sponsorizări, în valoare de 16.500 de lei, potrivit declarațiilor făcute de primarului Costică Dobre, pentru Antena 3 CNN. Acesta a refuzat însă să ofere detalii despre banii publici cheltuiți pentru eveniment:

“Intrați pe Facebook-ul meu și vedeți toate postate acolo, nu am timp să vorbesc. Sunt postările cu sumele, cu sponsorii, cu tot”, a declarat edilul.

În comuna Grădina, costul evenimentului a fost estimat la aproximativ 50.000 de lei. Primarul Gabriela Iacobigi susține că banii au fost folosiți pentru activități religioase și culturale, inclusiv flori pentru biserică, sonorizare și artiști locali. Edilul afirmă că bugetul permite astfel de cheltuieli „dacă sunt chivernisite”, chiar dacă proiectele de investiții au fost reduse.

“A costat parcă 50.000 de lei Ziua Comunei. Prima dată mergem la biserică, la hram, flori pentru biserică, la cămin avem sonorizare, interpreți dobrogeni. Asta se întâmplă cu banii de Ziua Comunei”, a precizat primarul.

Întrebată dacă municipalitatea are bani la buget pentru Ziua Comunei, edilul a răspuns: “avem dacă ne chivernisim, nu?”.

Când vine vorba despre austeritate, Gabriela Iacobigi a spus: “Eu știu că toată lumea vorbește de austeritate. Eu mă descurc. Proiecte nu vedeți că nu mai facem, ne-am blocat cu proiectele. Ce proiecte poți să faci cu 50.000 de lei? Nu ai ce proiecte ce să faci. Anul trecut nu am făcut ziua comunei că am avut de plătit curentul pentru parcul fotovoltaic”.

Pe de altă parte, edilul recunoaște că ar fi nevoie de investiții în comună: “Păi cam avem. Ne-ar mai trebui trotuare, ne mai trebuie, dar oamenii vor și ei ziua comunei din când în când, nu? Mai sunt de făcut foarte multe, nu pot să zic că nu sunt, dar un an facem, în alt an nu facem. Am considerat să le facem și la oameni ziua comunei că mi-au zis bătrânele în sat: Maică, dar nouă nu ne mai faci nimic? Nu ne mai aduci și nouă o cântăreață? Hai, bre, să vă fac!”.