Dragoș Pîslaru a calculat în direct cu cât îi creşte salariul: Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei

Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a calculat public, în timpul conferinţei de presă în care a prezentat noua lege a salarizării, cu cât creşte salariul lui. Remuneraţia sa ar urma să fie majorată cu 2.500 de lei ca urmare a noului sistem de salarizare, ceea ce înseamnă o creștere de 22%.

"Având în vedere situaţia grea a românilor, grilele demnitarilor nu au mai crescut de ani. Am întrebat Comisia Europeană dacă e posibil să fie înghețată aplicarea grilelor pentru demnitari. Pe 18 mai, Comisia Europeană a spus că legea trebuie să fie aplicată unitar şi în acelaşi timp pentru toţi. Am mai cerut și în scris acest lucru", a transmis Pîslaru, care apoi şi-a calculat propriul salariu:

"Vreau să asigur românii că nicio grilă nu crește subiectiv. Pentru salariul meu de ministru, creşterea e de 22%. Va fi o creştere de 2.500 de lei".

Pîslaru s-a plâns că are salariu mic și „este întreținut” de soție

La mijlocul lunii mai, Dragoș Pîslaru s-a plâns că nu îi ajung banii pe care îi câștigă din funcția de ministru și în acest moment este întreținut de soția lui. În declarația de avere completată anul trecut, Pîslaru a dezvăluit că soția lui a avut un venit de 6.000 de lei. Tot anul. Adică 500 de lei pe lună. Între timp s-a angajat, a spus ministrul la Antena 3 CNN, dar a ales să nu îi facă publice veniturile. Nu a dezvăluit nici unde lucrează aceasta.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene a dezvăluit, în cadrul podcastului DeFapt.ro, că are un salariu de 2.300 de euro, iar înainte de a ocupa această funcție publică câștiga 7.600 de euro lunar. Ca atare, în prezent este „întreținut” de soția lui.

„Chiar și în perioada în care nu mai eram europarlamentar, că europarlamentar poți să zici că e o excepție, aveam un salariu cu o organizație internațională de circa 7.600 de euro pe lună. Net”, a spus Pîslaru, care, la acea vreme, a adăugat:

„În acest moment soția mea mă întreține, pot să declar asta și să-i mulțumesc și public. Ăsta este adevărul. Acest venit pe care îl am de circa 13.000 și un pic de lei, de fapt e 12.800, e o sumă care e mare față de veniturile din România”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Întrebat atunci cât câștigă, ministrul interimar a spus că este vorba de 2.300 de euro.