„Minunea” lui Călin Georgescu. Fără venituri, fostul candidat și-a plătit amenda de 200.000 de lei

2 minute de citit Publicat la 15:44 25 Mai 2026 Modificat la 15:44 25 Mai 2026

Călin Georgescu a primit amenda după ce AEP a descoperit nereguli în finanţarea campaniei electorale din 2024 / sursă foto: Hepta

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a plătit amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), pentru încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniei electorale, a confirmat Adrian Țuțuianu, președintele AEP, pentru News.ro.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit amenda după ce AEP a descoperit nereguli în finanţarea campaniei electorale din 2024.

Concret, Călin Georgescu a încălcat prevederi legate de sursa fondurilor, tipurile de materiale care pot fi folosite şi depunerea raportului de venituri şi cheltuieli, respectiv a documentelor justificative. În acest caz, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Poliția și Parchetul.

În urma controalelor care au vizat finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale din 2024 - 2025, AEP a aplicat amenzi în valoare de peste 1,6 milioane de lei şi a confiscat peste 19,5 milioane de lei.

Cea mai mare amendă a fost dată lui Călin Georgescu, după ce, în timpul campaniei electorale din anul 2024, acesta a încălcat 8 articole din legea finanțării campaniei electorale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit următoarele amenzi:

50.000 de lei - art 28 (1) a) cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;

25.000 de lei - art 36 (3) - Competitorii electorali au obligaţia de a imprima pe materialele electorale numele candidatului, operatorul economic, CMF şi tiraj, dacă este cazul.

25.000 de lei - art 36 (32) - În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la AEP o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora.

50.000 de lei - art.47 alin. (1) - În 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile de la art. 28 alin. (13).

50.000 de lei - art. 50 alin (2) - Partidele politice şi candidaţii independenţi au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile AEP documentele solicitate.

Anul trecut, Călin Georgescu spusese că plătise jumătate din sancțiune, susținând că a contestat-o în instanță.

De asemenea, fostul candidat se „lăuda” în 2024 și 2025 că a avut 0 cheltuieli în timpul campaniei electorale.

Din ce bani trăiește Georgescu și cine îi plătește șoferul și bodyguarzii: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Întrebat în urmă cu câteva luni, într-o emisiune la Realitatea TV, din ce venituri trăiește, Georgescu nu a oferit un răspuns concret.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”

Potrivit ultimei declarații de avere, Călin Georgescu nu mai încasează bani nici măcar de la Universitatea din Pitești, singurul loc de muncă pe care îl avea. În același document apare și firma soției sale, Cristela Georgescu, care are venituri declarate de aproximativ 2.000 de lei pe lună.

Familia mai încasează doar alocația copiilor, aproximativ 600 de lei lunar.

Cu toate acestea, fostul candidat duce în continuare un stil de viață care ridică semne de întrebare. Georgescu se deplasează cu mașină cu șofer și este însoțit de bodyguarzi la aparițiile publice. De asemenea, familia locuiește într-o vilă din apropierea Bucureștiului, despre care acesta a spus că a fost cumpărată „în timpul campaniei electorale”.