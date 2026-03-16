Din ce bani trăiește Georgescu și cine îi plătește șoferul și bodyguarzii: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Călin Georgescu, înconjurat de bodyguarzi. Foto: Agerpres.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a reapărut la televiziune după o perioadă în care a evitat aparițiile publice, însă a refuzat din nou să explice din ce venituri trăiește. Într-o emisiune la Realitatea TV, acesta a spus că familia sa este în continuare „prigonită” după candidatura la alegerile prezidențiale și a lăsat de înțeles că ar putea candida din nou la cea mai înaltă funcție în stat.

Însă, întrebat direct din ce bani își întreține familia, Georgescu nu a oferit un răspuns concret.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”

Fără venituri declarate, dar cu un stil de viață costisitor

Potrivit ultimei declarații de avere, Călin Georgescu nu mai încasează bani nici măcar de la Universitatea din Pitești, singurul loc de muncă pe care îl avea. În același document apare și firma soției sale, Cristela Georgescu, care are venituri declarate de aproximativ 2.000 de lei pe lună.

Familia mai încasează doar alocația copiilor, aproximativ 600 de lei lunar.

Cu toate acestea, fostul candidat duce în continuare un stil de viață care ridică semne de întrebare. Georgescu se deplasează cu mașină cu șofer și este însoțit de bodyguarzi la aparițiile publice. De asemenea, familia locuiește într-o vilă din apropierea Bucureștiului, despre care acesta a spus că a fost cumpărată „în timpul campaniei electorale”.

În declarația de avere, Georgescu a menționat două conturi bancare în care are aproximativ 260.000 de euro. Ulterior, acesta a susținut că a achiziționat vila în care locuiește cu familia și că a plătit și o amendă de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Campanie declarată cu zero cheltuieli

Controversa privind veniturile și cheltuielile lui Călin Georgescu nu este nouă. După campania prezidențială de anul trecut, acesta s-a ales cu un dosar penal, după ce a declarat cheltuieli zero pentru campanie, deși aceasta ar fi fost susținută, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cu milioane de euro.

Cheltuielile sale au continuat însă și după campanie. În fiecare săptămână, atunci când se prezintă la controlul judiciar, Georgescu este însoțit de bodyguarzi și este adus și preluat de un șofer.

Același tip de organizare a fost observat și la deplasarea sa la Broșteni, unde fostul candidat a fost însoțit de același alai.

Mașini primite „cu titlu gratuit”

În ultima declarație de avere depusă, Călin Georgescu a adăugat o anexă în care recunoaște că a beneficiat de bunuri primite „cu titlu gratuit” în timpul campaniei prezidențiale, inclusiv mașini folosite în acea perioadă.

„Din avantajul reprezentat de folosința cu titlu gratuit a autoturismului Renault Austral, timp de 7 luni (septembrie 2024 până în prezent), la un echivalent deplasări zilnice cu serviciul de taximetrie „Uber” în medie 200 lei, estimez că am economisit suma de 42.000 RON; Din avantajul reprezentat de folosința cu titlu gratuit a autoturismului Mercedes GLE450, timp de 4 luni (mai 2024 – septembrie 2024), la un echivalent deplasări zilnice cu serviciul de taximetrie „Uber” în medie 200 lei, estimez că am economisit suma de 24.000 RON”.

Autoturismele ar fi fost puse la dispoziția sa de Horațiu Potra.

Amendă de 200.000 de lei de la AEP

După campania electorală, Călin Georgescu a fost sancționat de Autoritatea Electorală Permanentă cu o amendă de 200.000 de lei.

Fostul candidat a spus că a plătit jumătate din această sumă și a contestat sancțiunea în instanță.

„În luna aprilie, AEP a emis pe numele meu un proces-verbal de amendă în valoare de 200.000 lei. Am plătit, în termenul legal, jumătate din valoarea minimă și am contestat amenda în instanță. Termenul de judecată este în septembrie 2025, iar până atunci vom reveni cu noutăți în funcție de evoluția dosarului.", scria Călin Georgescu într-o postare pe contul său de Facebook.