Proiectanții "au uitat" de nodurile rutiere de la Mogoşoaia, Chitila şi Bâcu pentru A0 Nord. S-a aflat abia acum, după trei ani

Niciunul dintre nodurile rutiere de la Mogoşoaia, Corbeanca şi Bâcu nu este inclus integral în proiectul Autostrării de Centură București A0 Nord. FOTO: Hoatiu Cosma Facebook

Niciunul dintre nodurile rutiere de la Mogoşoaia, Chitila şi Bâcu nu este inclus integral în proiectul Autostrării de Centură București A0 Nord, pe sectorul dintre DN1, în zona Corbeanca, și A1, la Dragomirești, care ar fi trebuit să fie deschis circulației anul acesta, a semnalat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Cosma susține că, deși în acest an ar trebui să se circule pe cei peste 20 de kilometri ai acestui tronson, trei conexiuni esențiale nu sunt incluse integral în proiectul autostrăzii. Este vorba despre punctele de legătură de la Bâcu, Chitila și Mogoșoaia.

Secretarul de stat acuză o "neglijență administrativă" și o lipsă de anticipare în gestionarea proiectului de către CNAIR, precizând că problemele ar fi trebuit identificate și rezolvate încă din etapa de proiectare, începută în urmă cu mai bine de trei ani.

"Să descoperi cu doar câteva luni înainte de finalizarea lucrărilor că o autostradă de peste 20 km riscă să rămână fără conexiuni funcționale către comunitățile pe care trebuie să le deservească este complet inacceptabil", a transmis Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, la Bâcu, nodul rutier nu a fost inclus în contractul pentru autostradă și face obiectul unui proiect separat, aflat încă în etapa de studiu de fezabilitate.

O altă problemă este semnalată la Chitila, unde bretelele nodului rutier modificat se opresc înainte de DN7. Pentru conectarea la rețeaua existentă de drumuri sunt necesare două sensuri giratorii, care urmează să fie licitate separat de CNAIR.

La Mogoșoaia, sensul giratoriu necesar pentru conectarea la DN1A este inclus în proiectul Centurii Buftea, investiție care are termen de finalizare abia în 2027. În lipsa acestuia, legătura completă cu rețeaua rutieră existentă nu ar fi disponibilă odată cu deschiderea autostrăzii.

Horațiu Cosma spune că situația este de neacceptat, având în vedere importanța A0 Nord pentru traficul din jurul Capitalei și pentru legătura dintre principalele coridoare rutiere ale României.

Cosma afirmă că Ministerul Transporturilor a cerut de urgență CNAIR și constructorului să găsească soluții provizorii pentru toate cele trei puncte de conectare.

Pentru Mogoșoaia, secretarul de stat spune că a discutat deja cu constructorul Centurii Buftea și că a fost agreată prioritizarea sensului giratoriu din DN1A. De asemenea, constructorul autostrăzii a transmis o propunere pentru descărcarea provizorie a traficului din A0 Nord în DN1A, prin realizarea unei bretele și a unui sens giratoriu temporar.

Soluția este în prezent analizată, iar Ministerul Transporturilor așteaptă propuneri similare și pentru celelalte două noduri, astfel încât autostrada să poată fi folosită încă din prima zi de la deschidere.

Horațiu Cosma subliniază că problemele actuale trebuiau rezolvate în urmă cu trei ani, în etapa de proiectare, nu acum, când lucrările se apropie de finalizare.

"Vom găsi soluțiile necesare pentru ca A0 Nord să poată fi folosită de cetățeni, însă acest caz trebuie să fie o lecție pentru viitor. Marile proiecte de infrastructură ale României trebuie planificate și gestionate mult mai profesionist, astfel încât asemenea situații să nu se mai repete", a mai transmis secretarul de stat.

În opinia acestuia, o autostradă fără conexiuni funcționale nu își îndeplinește rolul. A0 va putea atinge cu adevărat potențialul doar dacă va fi utilă atât pentru traficul de lung parcurs, cât și pentru traficul metropolitan și local.