Cum va arăta lotul 6 al drumului expres Craiova-Târgu Jiu. Va avea aproape 20 de kilometri și va include un ecoduct

2 minute de citit Publicat la 14:23 28 Iul 2026 Modificat la 14:24 28 Iul 2026

Cum va arăta lotul 6 al drumului expres Craiova-Târgu Jiu. FOTO Facebook CNAIR

A fost desemnat constructorul pentru un nou lot al drumului de mare viteză Craiova-Târgu Jiu. Lotul 6 al drumului expres va avea o lungime de 19,25 kilometri și va include un viaduct, parcări cu stații de încărcare pentru autoturisme electrice și un nod rutier, a anunțat marți CNAIR, pe Facebook.

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 6, cuprins între Târgu Cărbunești și Târgu Jiu, a fost atribuit asocierii formate din compania turcă Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, în calitate de lider, și firma românească MIS Grup SRL.

Valoarea contractului este de 1,99 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

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Potrivit condițiilor contractuale, proiectarea și construirea lotului trebuie finalizate în cel mult 34 de luni. Dintre acestea, 10 luni sunt prevăzute pentru etapa de proiectare, iar 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

Lotul 6 al drumului expres va avea o lungime de 19,25 kilometri și va include 25 de structuri. Printre acestea se numără un viaduct cu un grad ridicat de complexitate tehnică, amplasat la kilometrul 96+359 și având o lungime de 644 de metri.

Pe traseu vor fi amenajate și două parcări de scurtă durată. Fiecare dintre acestea va fi dotată cu câte șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

Proiectul include și construirea Nodului Rutier Târgu Jiu, la kilometrul 110+100, care va asigura legătura cu Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu.

De asemenea, la kilometrul 90+850 va fi realizată o descărcare provizorie. Aceasta va cuprinde un drum de legătură cu o lungime de un kilometru și o intersecție giratorie, prin care va fi asigurată conexiunea cu drumul județean DJ661.

Contractul va putea fi semnat după expirarea perioadei în care pot fi depuse contestații sau, în cazul în care acestea vor exista, după soluționarea lor.