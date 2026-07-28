Parteneriatul dintre Complexul Energetic Oltenia și Tinmar Energy intră într-o nouă etapă

Cele patru parcuri fotovoltaice contribuie la dezvoltarea energiei regenerabile și la securitatea energetică a României. Sursa foto: getty images

Tinmar Energy si Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) anunță finalizarea procedurilor de licitație pentru cele patru parcuri fotovoltaice dezvoltate în parteneriat, acesta reprezentând un pas decisiv care deschide calea către semnarea contractelor de proiectare și execuție (EPC). Cu o capacitate instalată cumulată de aproximativ 395 MWp și o valoare de 243 milioane de euro, proiectele, localizate în județul Gorj, reprezintă una dintre cele mai importante investiții comune ale celor două companii în energie regenerabilă.

În urma unei proceduri ample și competitive, la care au fost depuse oferte de 13 participanți, individual sau în asociere, a fost desemnat constructorul care va realiza toate cele patru parcuri fotovoltaice: asocierea formată din China Civil Engineering Construction Corporation Romania S.R.L. (lider de asociere) și Aeronaval de Construcciones e Instalaciones. Semnarea contractelor EPC marchează trecerea de la etapa de pregătire la execuția efectivă a lucrărilor.

Pentru Complexul Energetic Oltenia, finalizarea procedurilor de atribuire reprezintă încă un pas important în implementarea proiectelor prevăzute în Planul de restructurare și decarbonare al societății. Dezvoltarea noilor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile contribuie la diversificarea portofoliului de producție, valorificarea infrastructurii existente și consolidarea rolului strategic al Complexului Energetic Oltenia în asigurarea securității energetice a României.

Această etapă reprezintă continuarea derulării investițiilor strategice ale Complexului Energetic Oltenia, finanțate prin Fondul pentru Modernizare, care vor contribui la transformarea societății într-un producător cu un portofoliu diversificat de capacități de producere a energiei electrice. În același timp, proiectele susțin strategia Tinmar Energy de extindere a producției de energie din surse regenerabile, cele două direcții completându-se reciproc în cadrul parteneriatului și contribuind, împreună, la tranziția energetică și la securitatea energetică a României.

Complexitatea proiectelor, dimensiunea finanțării necesare și rigoarea procedurilor de achiziție publică au impus un parcurs minuțios, susținut deopotrivă de echipele Tinmar Energy și CE Oltenia. Înțelegerea amplorii și necesității implementării proiectelor, profesionalismul echipelor implicate au permis avansarea constantă a proiectelor. Fiecare etapă — de la constituirea societăților de proiect, la accesarea finanțării europene, până la organizarea procedurilor pentru desemnarea contractorilor EPC — a fost parcursă cu seriozitate și transparență, sub controlul autorităților competente.

Proiectele beneficiază de o structură de finanțare solidă, susținută prin fonduri alocate din Fondul de Modernizare, contribuția acționarilor și împrumuturi bancare. Fondul de Modernizare a început deja alocarea sumelor aferente proiectelor, iar acestea sunt utilizate în cadrul investițiilor derulate.

Valoarea investițiilor confirmă amploarea acestui parteneriat. Cele patru parcuri fotovoltaice care au făcut obiectul procedurilor de licitație totalizează o capacitate instalată de 395 MWp, iar valoarea acestor proiecte se ridică la 243 milioane euro. Portofoliul comun este completat de o centrală în ciclu combinat pe gaz, cu o capacitate de 475 MW, a cărei valoare este estimată la 475 milioane euro. Valoarea cumulată a tuturor proiectelor, fotovoltaic și pe gaz, depășește 700 milioane euro, poziționând cele cinci proiecte ale parteneriatului Tinmar Energy - CE Oltenia printre cele mai substanțiale inițiative de investiții din sectorul energetic românesc al ultimilor ani.

Dezvoltarea acestor proiecte se aliniază obiectivelor Uniunii Europene privind creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și accelerarea tranziției către un sistem energetic decarbonizat.

Dincolo de cifre și proceduri, parteneriatul Tinmar Energy - CE Oltenia se sprijină, în esență, pe o înțelegere solidă între cei doi acționari, unul 100% privat si celalalt public, consolidată pas cu pas de-a lungul întregului proces. Deciziile-cheie — structurarea financiară a proiectelor, selecția contractorilor EPC, au fost adoptate în comun, printr-un dialog constant și o convergență de interese și obiective. Această înțelegere între părți a reprezentat, în fond, fundamentul care permite transformarea unui proiect complex, cu multiple etape administrative și financiare, într-un rezultat concret și funcțional.

Cu societăți de proiect funcționale, cu finanțare asigurată și cu echipe experimentate, dezvoltarea celor cinci proiecte energetice ale acestui parteneriat Tinmar Energy- CE Oltenia intră, în linie dreaptă. Drumul parcurs până acum confirmă maturitatea unui parteneriat construit pe rigoare, perseverență și, mai ales, pe o colaborare solidă și de durată între cei doi acționari.

Implementarea acestor proiecte pentru Complexul Energetic Oltenia reprezintă încă o etapă importantă în procesul de transformare și modernizare a societății, prin dezvoltarea unor noi capacități de producere a energiei electrice cu emisii reduse de carbon. Investițiile realizate în parteneriat cu Tinmar Energy vor contribui la consolidarea unui mix energetic echilibrat, la creșterea flexibilității Sistemului Energetic Național și la menținerea rolului strategic al Complexului Energetic Oltenia în sectorul energetic românesc.

Constantin-Cosmin Trufelea, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a precizat:

,,Finalizarea procedurilor de atribuire pentru noile proeiecte reprezintă un pas important în implementarea investițiilor strategice asumate prin Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia. Intrarea proiectelor în faza de execuție confirmă angajamentul societății pentru dezvoltarea de noi capacități de producție din surse regenerabile, pe lângă capacitățile existente. Acest parteneriat demonstrează că, prin colaborare, profesionalism și o viziune comună, pot fi realizate investiții majore care consolidează securitatea energetică a României și susțin dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.”

Convingerea privind valoarea strategică a acestui parteneriat este confirmată și de partenerul privat al proiectului. Augustin Oancea, fondatorul Grupului Tinmar, a declarat: "Proiectele derulate alături de partenerul din sectorul public, Complexul Energetic Oltenia, reprezintă o prioritate strategică pentru Grupul Tinmar, iar desemnarea contractorului EPC pentru parcurile fotovoltaice marchează un pas esențial în cadrul derulării acestor proiecte. Personal, am toată convingerea că alături de partenerul nostru vom duce aceste proiecte la bun sfârsit, consolidănd poziția Tinmar ca actor de încredere în tranziția energetică din România.".

Adresăm mulțumiri tuturor ofertanților participanți la această procedură și îi felicităm pentru efortul depus și pentru seriozitatea cu care au tratat proiectele licitate. Fiecare ofertă a fost analizată cu toată atenția și în deplină bună-credință, cu respectarea principiilor de transparență și de tratament egal specifice achizițiilor publice. Exprimăm speranța unei colaborări care să respecte termenele și condițiile asumate, astfel încât proiectele să fie finalizate cu respectarea calendarului asumat.