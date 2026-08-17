De la Berlin la Bruxelles: 16 tineri din Alexandria descoperă Europa prin programul L.O.C.A.L EU

1 minut de citit Publicat la 20:01 17 Aug 2026 Modificat la 20:01 17 Aug 2026

16 liceeni din Alexandria, membri ai consiliului local al Tinerilor, continuă mobilitatea europeană L.O.C.A.L EU. În Germania au vizitat Institutul Cultural Român Titu Maiorescu din Berlin.

Silvia Saitoc - curator, manager cultural și expert al Institutului Cultural Român: Ne bucurăm din suflet că există tineri cu inițiativă, care vor să prezinte tot acest patrimoniu.

Tinerii au vizitat expoziția Kitra - Dialogues of Wonder a artistului român stabilit la Berlin și au primit încurajări pentru ideile lor.

Silvia Saitoc: Așteptăm cu drag să ținem legătură, să vedem în ce măsură Institutul Cultural de la Berlin se poate implcia activ.

Bianca Teodorescu - coordonator program voluntari CLTA: Această vizită mi-a arătat cât de puternic poate cultura să apropie oamenii.

Următoarea etapă - Parlamentul European Bruxelles - vizită la Hemiciclu și la Planetarium. Vizitarea Hemiciclului, sala plenară, a reprezentat ocazia de a intra în atmosfera celui mai mare parlament trans-național și de a afla despre rolul și competențele sale

Andrei Grosu - primarul tinerilor din Alexandria: Vizita a reprezentat un reper riguros de învățare diplomatică.

Copiii s-au relaxat și au învățat secretele ciocolatei belgiene în minunatul oraș Bruges, unde au petrecut câteva ore vesele, colorată și dulci.

Următoarea etapă - Munchen și Budapesta.

Programul L.O.C.A.L E.U. de la comunitatea locală la impact European este lansat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria.