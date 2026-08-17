De la Berlin la Bruxelles: 16 tineri din Alexandria descoperă Europa prin programul L.O.C.A.L EU

16 liceeni din Alexandria, membri ai consiliului local al Tinerilor, continuă mobilitatea europeană L.O.C.A.L EU. În Germania au vizitat Institutul Cultural Român Titu Maiorescu din Berlin.
Silvia Saitoc - curator, manager cultural și expert al Institutului Cultural Român: Ne bucurăm din suflet că există tineri cu inițiativă, care vor să prezinte tot acest patrimoniu.
Tinerii au vizitat expoziția Kitra - Dialogues of Wonder a artistului român stabilit la Berlin și au primit încurajări pentru ideile lor.
Silvia Saitoc: Așteptăm cu drag să ținem legătură, să vedem în ce măsură Institutul Cultural de la Berlin se poate implcia activ.
Bianca Teodorescu - coordonator program voluntari CLTA: Această vizită mi-a arătat cât de puternic poate cultura să apropie oamenii.
Următoarea etapă - Parlamentul European Bruxelles - vizită la Hemiciclu și la Planetarium. Vizitarea Hemiciclului, sala plenară, a reprezentat ocazia de a intra în atmosfera celui mai mare parlament trans-național și de a afla despre rolul și competențele sale
Andrei Grosu - primarul tinerilor din Alexandria: Vizita a reprezentat un reper riguros de învățare diplomatică.
Copiii s-au relaxat și au învățat secretele ciocolatei belgiene în minunatul oraș Bruges, unde au petrecut câteva ore vesele, colorată și dulci.
Următoarea etapă - Munchen și Budapesta.
Programul L.O.C.A.L E.U. de la comunitatea locală la impact European este lansat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria.