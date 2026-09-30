Jet urinar slab, urinare dificilă? Ce soluții există pentru strictura uretrală și când poate ajuta Optilume.

Strictura uretrală poate provoca jet urinar slab, urinare dificilă, senzația de golire incompletă a vezicii și infecții urinare repetate. Sursa foto: memorial Romania

Dacă urinarea durează tot mai mult, jetul urinar este slab sau apare senzația că vezica nu se golește complet, un consult urologic poate stabili cauza. Aceste simptome nu sunt legate întotdeauna de vârstă sau de prostată. Uneori ele indică o strictură uretrală.

Dr. Vlad Olaru, medic primar urologie la Spitalul Memorial Băneasa, explică ce opțiuni de tratament există și când poate fi luată în calcul procedura Optilume.

Nevoia de a te forta pentru a urina și infecțiile urinare repetate sunt alte semne care necesita evaluare. Strictura uretrală trebuie luată în calcul mai ales în cazul unui pacient mai tânăr sau al unei persoane care a avut sonda urinara, intervenții endoscopice, traumatisme ori infecții.

„Strictura uretrală este o îngustare a uretrei produsă prin formarea unui țesut cicatricial. Practic, urina trebuie să treacă printr-un orificiu mai ingust”, explică dr. Vlad Olaru. În timp, urinarea poate deveni dificilă și obositoare. În formele importante pot apărea infecții, retenție de urină sau afectarea vezicii.

Primul pas: aflarea cauzei și a localizarii stricturii

Pentru a recomanda un tratament, urologul trebuie să știe unde este îngustarea, cât de lungă este și cum afectează urinarea. Evaluarea începe cu istoricul pacientului și poate include ecografie, măsurarea debitului urinar și verificarea cantității de urină rămase în vezică după urinare. Uretrografia și in anumite situații, cistoscopia oferă informații suplimentare despre strictură.

„Alegerea tratamentului depinde foarte mult de anatomia stricturii, nu doar de simptome”, spune dr. Vlad Olaru. În funcție de rezultatul investigațiilor, opțiunile pot fi dilatațiile, incizia endoscopică sau reconstrucția chirurgicală a uretrei, numită uretroplastie.

Când poate fi o opțiune tratamentul Optilume

Pentru unii pacienți la care strictura a reapărut după tratamente endoscopice, poate fi luat în calcul Optilume. În această procedură, un balon deschide zona îngustată. Balonul este acoperit cu paclitaxel, o substanță care acționează local asupra procesului de cicatrizare și urmărește să reducă formarea din nou a țesutului fibros.

Procedura este endoscopică, fără incizie externă, și poate fi realizată sub anestezie generală sau rahianestezie, în funcție de caz. După tratament, prima schimbare observată de obicei este un jet urinar mai bun și o urinare mai ușoară. Activitățile obișnuite pot fi reluate progresiv în câteva zile, în funcție de evoluția pacientului.

Pot apărea temporar usturime la urinare, urinări mai frecvente sau puțin sânge în urină. Uneori este necesară menținerea pentru scurt timp a unei sonde urinare.

Optilume nu este însă potrivit pentru orice strictură. Potrivit ghidului EAU 2026, procedura este recomandată în special pentru stricturile bulbare sub 3 cm, care au reapărut după cel puțin două tratamente endoscopice, atunci când pacientul nu dorește sau nu este candidat pentru uretroplastie. În cazul stricturilor lungi, complexe sau al anumitor recidive, chirurgia reconstructivă poate fi o soluție mai potrivită și mai durabilă.

La ce rezultate se pot aștepta pacienții

Niciun tratament nu poate garanta că strictura nu va reveni. În studiul ROBUST I, aproximativ 72% dintre pacienții tratați cu Optilume nu au avut nevoie de o nouă intervenție la cinci ani. Rezultatele provin însă din grupuri bine selectate, în special din pacienți cu stricturi bulbare scurte și recurente.

După intervenție, medicul urmărește felul în care pacientul urinează, debitul urinar și golirea vezicii. Dacă jetul slăbește din nou, reapare efortul la urinare, apar infecții urinare sau pacientul nu mai poate urina, este necesară reevaluarea. Înainte de procedură, pacientul trebuie să discute cu medicul și despre recomandările privind contracepția după tratament, deoarece paclitaxelul poate fi detectat o perioadă în spermă.

Pentru dr. Vlad Olaru, o întrebare utilă la consultație este: „De ce este aceasta cea mai potrivită opțiune pentru strictura mea și ce alternative am dacă recidivează?”

Dacă jetul urinar a slăbit sau urinarea a devenit dificilă, un consult la dr Vlad Olaru, medic primar urolog, în cadrul Spitalului Memorial Băneasa, poate fi primul pas pentru a afla cauza și a alege tratamentul potrivit.