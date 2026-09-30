Primele imagini din avionul FlyDubai pe care pilotul a încercat să îl deturneze când zbura spre Israel. Un pasager are sânge pe tricou

3 minute de citit Publicat la 13:06 30 Sep 2026 Modificat la 13:19 30 Sep 2026

Pasager cu sânge pe haine în avionul FlyDubai pe care pilotul a încercat să îl deturneze. Sursa foto: N12

Primele imagini apărute în presa israeliană după tentativa de deturnare de la bordul avionului Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv arată momentele tensionate trăite de pasageri.

Într-una dintre fotografii poate fi văzut un pasager cu tricoul pătat de sânge. Imaginile au apărut după ce aeronava a fost deviată către Arabia Saudită, în urma unui incident violent produs în cabina de pilotaj.

Passengers are waiting in Saudi Arabia for a replacement aircraft. Some have blood-stained shirts. Source: N12 https://t.co/VnMBJfO0GX — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Într-un alt material video publicat de presa israeliană sunt surprinși pasagerii în momentul în care avionul aterizează în Arabia Saudită. Oamenii aplaudă și cântă în timp ce aeronava se apropie de pistă, după momentele de panică din timpul zborului.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה https://t.co/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Ce s-a întâmplat la bordul avionului FlyDubai

Aeronava FlyDubai zbura de la Dubai către Tel Aviv, cu peste 100 de pasageri israelieni la bord, când la bord a avut loc un „incident violent” între doi piloți, potrivit unor surse citate de CNN.

Situația a devenit suficient de gravă încât aeronava a pierdut aproximativ 17.400 de picioare în altitudine, coborând de la 34.000 la aproximativ 16.600 de picioare în numai două minute, în jurul orei 1:20 a.m. ET.

La scurt timp, la ora 1:32 a.m. ET, avionul a transmis un semnal de urgență.

Ulterior, aeronava a transmis codul 7500, folosit pentru a indica o intervenție ilegală sau o posibilă deturnare. Avionul a schimbat apoi din nou codul de urgență.

În urma situației, aeronava și-a schimbat ruta și a aterizat în siguranță pe Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Flydubai a confirmat că avionul a fost implicat într-un incident și că toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați.

Mărturii despre haosul din avion

Potrivit unor relatări apărute în presa israeliană, pasagerii au auzit țipete în timpul altercației din cabina de pilotaj.

Un pasager a povestit pentru Channel 12 că, la un moment dat, ușa cabinei a fost deschisă, iar cei aflați în avion au văzut sânge. Potrivit mărturiei citate de presa internațională, un pasager ar fi spus că unul dintre piloți fusese înjunghiat cu un briceag.

În acest context au apărut și primele fotografii în care se vede un pasager cu sânge pe tricou. Nu este însă clar din imaginile publicate dacă persoana respectivă a fost rănită sau dacă sângele provenea din altercația din cabina de pilotaj.

Pasagerii au aplaudat când avionul a aterizat în Arabia Saudită

Un videoclip difuzat de presa israeliană surprinde momentul în care aeronava se apropie de pista aeroportului din Tabuk.

Pasagerii pot fi auziți cântând și sunt văzuți aplaudând în momentul aterizării. Imaginile surprind astfel reacția celor aflați la bord după o situație care a provocat panică în timpul zborului.

Aeronava a aterizat fără probleme în Arabia Saudită, iar compania Flydubai a transmis că toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță.

Israelul a ridicat avioane de luptă

Incidentul a determinat autoritățile israeliene să trateze situația ca pe o posibilă amenințare serioasă.

Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării au avut consultări de securitate, iar Forțele Aeriene Israeliene au ridicat avioane de luptă după transmiterea semnalului de urgență, potrivit unui purtător de cuvânt al IDF citat de CNN.

Un oficial israelian a declarat inițial că incidentul nu era considerat o deturnare și că, potrivit informațiilor disponibile atunci, ar fi fost vorba despre un incident intern care a implicat personalul aflat la bord.

Ulterior, însă, au apărut informații potrivit cărora oficialii israelieni analizează și posibilitatea ca incidentul să fi avut o motivație teroristă. Această variantă nu era confirmată oficial.

Cine a intervenit pentru a opri incidentul

Relatările din presa israeliană susțin că pasagerii și membrii echipajului au intervenit în timpul altercației.

Unele surse au relatat că la bord s-ar fi aflat și o a doua echipă de piloți, îmbrăcați în haine civile, care ar fi ajutat la preluarea controlului asupra situației. Informația nu a fost însă confirmată oficial.

O altă informație neconfirmată apărută în presa ebraică susține că unul dintre piloți ar fi fost cetățean al Omanului și celălalt al Emiratelor Arabe Unite și că unul dintre ei ar fi fost înjunghiat în timpul altercației.

Autoritățile nu au prezentat deocamdată o versiune oficială completă a celor întâmplate în cabina de pilotaj.

Israelul vrea să-i aducă pe pasageri acasă

După aterizarea avionului în Arabia Saudită, Israelul a analizat posibilitatea de a trimite o aeronavă pentru a-i aduce pe pasageri înapoi la Tel Aviv.

Un oficial israelian a declarat pentru CNN că ar putea fi trimis fie un avion militar, fie unul civil al companiei aeriene naționale El Al.

Între timp, Flydubai a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile competente și că va transmite noi informații pe măsură ce detaliile confirmate vor deveni disponibile.

Incidentul rămâne în curs de investigare, iar circumstanțele exacte ale altercației dintre piloți nu au fost stabilite oficial.