Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul amenință judecătorii: Ori îl eliberați, ori vă arestăm noi pe toți

sursa foto: Facebook / Alin Dat

Poliția Bihor a deschis un dosar penal pentru instigare publică după ultimatumul lansat de Alin Dat, orădeanul care l-a condus pe Călin Georgescu cu un Jaguar alb la vizita din Oradea. Într-un video postat marți seară pe Facebook, bărbatul a cerut eliberarea fostului candidat la prezidențiale până miercuri, la ora 12:00. În caz contrar, a amenințat el, susținătorii lui Georgescu ar prelua „puterea executivă și judecătorească” și i-ar aresta pe reprezentanții autorităților, scrie eBihoreanul.

„Am un mesaj către autorități. Ori îl eliberați pe domnul președinte Călin Georgescu - este președintele nostru ales - până mâine la ora 12:00, ori ne arestați pe toți. Ori cealaltă variantă, de nedorit, să ne preluăm noi prerogativele și puterea executivă și cea judecătorească și să vă arestăm noi pe toți, pe absolut toți cei care sunteți implicați direct sau tacit, prin faptul că nu vă îndepliniți atribuțiile față de țară și față de popor. Așa să ne ajute Dumnezeu”, spune Dat în înregistrare.

Videoclipul a apărut în aceeași seară în care Georgescu a fost dus la Arestul Central din București. Curtea de Apel București decisese, cu câteva ore înainte, arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, printr-o hotărâre definitivă.

Șoferul de la vizita din Oradea

Alin Flaviu Dat a fost la volanul Jaguarului cu care Georgescu s-a deplasat prin Oradea pe 13 septembrie. În acea zi, fostul candidat a fost întâmpinat în Piața 100 de aproximativ 2.000 de oameni. Dat l-a însoțit apoi și la Mănăstirea Sfintei Cruci.

Mașina este înmatriculată pe numele soției sale, angajată a Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Oradea, a dezvăluit anterior Newsweek România.

Orădeanul nu este la prima apariție publică. În 2020, a candidat fără succes pe listele PMP la Consiliul Local Oradea și la Consiliul Județean Bihor. Un an mai târziu, a participat la protestul organizat de membri și simpatizanți AUR în Piața Unirii, împotriva obligativității măștii în școli.

Acuzațiile din dosar

Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt anchetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii susțin că cei doi, împreună cu un cetățean italian, l-ar fi determinat pe omul de afaceri Răzvan Leu să plătească 1,1 milioane de euro ca garanție pentru un credit pe care nu l-a mai primit.

Săptămâna trecută, Tribunalul București îi plasase pe cei doi sub control judiciar. Marți, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a ambilor inculpați.

Susținătorii, în fața arestului

Marți seară, sute de susținători ai lui Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central. Oamenii au scandat „Căline, Căline, poporul e cu tine”, „Arestați-ne pe toți!” și „Nicușor, arestat!”, au fluturat tricoloruri și au spus în mai multe rânduri rugăciunea „Tatăl nostru”.