Între nostalgie și tehnologie - ce au ales românii în materie de divertisment în ultimii 10 ani

În ultimul deceniu, divertismentul din România s-a mutat tot mai mult în mediul digital. Sursa foto: pexels.com

În urmă cu 10 ani, o seară obișnuită de divertisment arăta destul de diferit pentru mulți dintre noi. Netflix abia începea să devină cunoscut în România, TikTok nu exista în forma actuală, podcasturile erau încă un produs puțin accesibil, iar telefonul mobil nu reușea să se ridice la nivelul televizorului, consolei și computerului în ceea ce privește oferta de divertisment.

Astăzi, putem începe un serial pe televizor, continua cu câteva videoclipuri pe telefon, asculta un podcast în mașină și încheia seara cu un joc online. Pe scurt, în ultimul deceniu, formele clasice de divertisment nu au dispărut complet, însă s-au transformat și au ajuns să implice metode variate de distribuție a conținutului.

De la 11 milioane la aproape 18 milioane de utilizatori de internet

Cifrele arată cât de mult s-a modificat contextul digital. În ianuarie 2016, România avea aproximativ 11,18 milioane de utilizatori activi de internet, ceea ce reprezenta circa 57% din populație. Numărul conturilor active pe social media era estimat atunci la 8,3 milioane, conform celor de la datareportal.com.

Zece ani mai târziu, conform cu raportul Digital 2026: Romania, am ajuns la 17,7 milioane de utilizatori de internet, ceea ce înseamnă aproximativ 94% din populație. Totodată, există aproximativ 12,9 milioane de profiluri active pe platformele sociale.

Telefonul conectat permanent la internet devine, așadar, una dintre principalele porți către divertisment. Nu mai trebuie să fim acasă ca să ascultăm muzică, să urmărim video sau să ne jucăm ceva. Practic, cea mai mare schimbare din ultimul deceniu poate fi rezumată printr-un singur cuvânt: acces.

Televizorul nu a dispărut, dar nu mai este singurul ecran

Cu 10 sau 20 de ani în urmă, televizorul concentra o parte uriașă din timpul dedicat divertismentului. Astăzi concurează cu telefonul, laptopul și tableta, dar în același timp s-a adaptat. Televizorul modern este conectat la internet și găzduiește chiar platformele care au schimbat piața: Netflix, Disney+, YouTube sau alte servicii de streaming.

Desigur, nu am renunțat neapărat la ecranul mare. Am schimbat ceea ce vedem pe el și, mai ales, momentul în care alegem să vedem. În plus, muzica s-a mutat dintr-o colecție personală într-un abonament lunar. CD-ul, fișierele MP3 și colecțiile păstrate pe hard disk au fost înlocuite treptat de acces instantaneu la biblioteci cu milioane de melodii.

Același model a favorizat și podcasturile. Conținutul audio nu mai trebuie consumat într-un anumit interval orar, precum emisiunile tradiționale de radio. Poate fi început în mașină, oprit și continuat câteva ore mai târziu.

Jocurile au trecut și ele dintr-un spațiu dedicat pe aproape orice ecran

Gamingul este un alt exemplu care ilustrează poate cel mai bine schimbarea. În trecut, jocurile erau asociate mai ales cu un computer, o consolă sau o sală de joc. Astăzi, numeroase experiențe sunt disponibile direct din browser sau printr-o aplicație.

Jocurile casual de pe telefon au contribuit mult la această transformare. Pot fi accesate de oameni care nu s-ar descrie neapărat drept specialiști, iar experiențele multiplayer au transformat jocul și într-o formă de socializare.

În același timp, și alte categorii de titluri destinate exclusiv adulților s-au digitalizat, iar diferențele dintre formatele clasice și cele moderne pot fi urmărite și conform comparației Maxbet. Dincolo de o categorie anume, tendința este aceeași: experiențe care depindeau cândva de un spațiu fizic sunt acum disponibile și în format digital.

Nostalgia nu a dispărut odată cu tehnologia

Paradoxal, tocmai digitalizarea a făcut mai ușoară întoarcerea către trecut. Jocuri vechi primesc versiuni actualizate, muzica lansată cu zeci de ani în urmă este disponibilă instantaneu, filmele clasice apar în cataloagele platformelor, iar estetica anilor '80, '90 și 2000 revine periodic în tendințe.

Pe scurt, românii pot avea astăzi atât nostalgia, cât și modernul. Putem asculta pe un smartphone de ultimă generație melodia pe care o aveam cândva pe casetă, putem urmări pe un televizor 4K un film văzut pentru prima dată pe VHS și putem redescoperi digital jocuri pe care le cunoșteam de mulți ani.

Cert este că oferta de divertisment este astăzi incomparabil mai mare, dar poate cea mai importantă diferență este controlul. Nu mai depindem atât de mult de programul unui post de televiziune, de ora unei emisiuni sau de ce se află disponibil într-un magazin.

În ultimii 10 ani, tehnologia nu a eliminat neapărat vechile forme de divertisment. Le-a adunat pe aproape toate în același loc. Iar uneori folosim cele mai noi dispozitive tocmai pentru a ne întoarce la lucrurile care ne plăceau înainte ca ele să existe.