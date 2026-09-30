Bursa de Valori București, pe verde înaintea votului pentru Guvernul Mureșan. Ce se întâmplă cu principalii indici bursieri

BET, indicele principal al Bursei de Valori București, înregistra la ora 12:35 o creștere de 0,30%. Foto: Getty Images

Bursa de Valori București (BVB) înregistra miercuri, la prânz, o evoluție preponderent pozitivă, în ziua votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan, majoritatea indicilor fiind în creștere.

BET, indicele principal al Bursei de Valori București, înregistra la ora 12:35 o creștere de 0,30%, la 30.920,50 puncte. BET-TR, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii de la Bursa de Valori București, luând în calcul atât prețul acțiunilor, cât și dividendele distribuite de companii, era pe plus cu 0,30%, la 74.623,64 puncte. BET-FI, care reflectă evoluția fondurilor de investiții, înregistra un declin de 0,14%, la 108.040,47 puncte.

BET-NG, indicele companiilor din sectorul energetic și al utilităților, era în creștere cu 0,56%, la 2.379,10 puncte. BET-EF, indicele care urmărește companiile din energie și financiar, urca cu 0,49%, la 1.721,68 puncte. BET-XT, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate 25 de companii de la BVB, creștea cu 0,27%, la 2.665,68 puncte.

BET-BK, reper de randament pentru fondurile de investiții, înregistra un declin de 0,03%, la 5.938,55 puncte, în timp ce BETAeRO, indicele companiilor de pe piața AeRO, scădea cu 0,72%, la 1.002,36 puncte. ROTX, indicele dezvoltat împreună cu Bursa de Valori din Viena, era în creștere cu 0,28%, la 70.025,62 puncte.

La ora 12:35, valoarea totală a tranzacțiilor spot ajungea la 31,60 milioane de lei (5,99 milioane de euro), sub media zilnică de la începutul anului, de 218,22 milioane de lei (42,17 milioane de euro).

Pe piața acțiunilor erau înregistrate 4.207 tranzacții, cu un volum de 7,48 milioane de acțiuni, în valoare de 24,64 milioane de lei (4,67 milioane de euro). Pe piața obligațiunilor au fost realizate 430 de tranzacții, cu un volum de 16.456 de titluri, în valoare de 4,02 milioane de lei (761.830 de euro).