Politico: Cum au ajuns structurile de forță din România să utilizeze un soft de „extracție de date” suspectat a fi controlat de FSB

Software-ul Oxygen, companie din SUA dar cu proprietari ruși, a fost folosit în cel puțin două proiecte finanțate de UE, menite să îmbunătățească modul în care probele electronice sunt colectate, procesate și distribuite în anchetele penale. Foto: Getty Images

Departamentul de Justiție din SUA a acuzat o companie de software din Statele Unite că a ascuns autorităților americane faptul că este deținută și controlată în secret de Rusia. Compania se numește Oxygen Forensic și e specializată în producția de software capabil să extragă și să analizeze datele stocate în smartphone-uri și calculatoare. Compania a fost implicată și în proiecte finanțate de UE și a furnizat astfel de software inclusiv pentru instituțiile de forță din România, informează Politico.

Astfel, activitatea Oxygen Forensics se extinde dincolo de proiectele de cercetare sprijinite de Comisia Europeană. Publicația franceză Disclose, a relatat că software-ul de supraveghere Oxygen a fost furnizat autorităților marocane în cadrul unui program de securizare a frontierelor finanțat de UE. În plus, Uniunea Europeană a finanțat și cursuri de formare conduse de angajații Oxygen Forensics pentru poliția marocană.

Agențiile de aplicare a legii din România ar fi cumpărat software-ul pentru extracția datelor în luna septembrie 2026

Compania americană, suspectată că ar fi controlată în secret de FSB, mai are, pe lista clienților săi, importante organisme europene de aplicare a legii.

În Ungaria, un document de achiziții publice arată că poliția maghiară a semnat în decembrie 2024 un contract IT cu Oxygen Forensics în valoare de 10,14 milioane de forinți maghiari (€27.000), care a expirat în decembrie 2025.

În Italia, un raport din aprilie 2026 emis de Parchetul din orașul Sassari (Sardinia) listează în mod explicit Oxygen Forensics printre sistemele recunoscute pe care poliția judiciară le poate folosi pentru a extrage și analiza date de pe dispozitive mobile.

Și în Spania, un studiu din 2026 asupra analizării digitale a WhatsApp pe telefoane Android și Apple a fost realizat de un inspector al Poliției Naționale acreditat de Oxygen Forensics, implicat în instruirea anchetatorilor de poliție în analiza digitală.

Agențiile de aplicare a legii din România și Letonia au cumpărat, de asemenea, software-ul său, chiar în septembrie, acest an. Niciuna dintre agențiile naționale de poliție implicate nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Potrivit documentelor publice analizate de Politico, Oxygen a fost folosită în cel puțin două proiecte finanțate de UE, menite să îmbunătățească modul în care probele electronice sunt colectate, procesate și distribuite în anchetele penale.

Primul proiect, EVIDENCE (Cadru European de Schimb de Date Informatice pentru Instanțe și Dovezi), care a primit peste 1,9 milioane de euro finanțare din partea UE între 2014 și 2016, a inclus Oxygen Forensics printre companiile consultate despre cum Europa ar putea gestiona și schimba mai bine dovezile digitale în domeniul criminal. Asta a plasat compania într-o rețea mai largă care includea agenția de poliție UE Europol, agenția de cooperare judiciară Eurojust și unitatea de criminalistică digitală a Oficiului European Antifraudă.

Al doilea proiect, INSPECTr, susținut prin Horizon 2020, un program de finanțare pentru cercetare și inovare al UE, a fost conceput pentru a ajuta poliția europeană să adune și să analizeze dovezile digitale colectate cu diferite instrumente. Acesta a creat un software care putea prelua dovezile extrase cu Oxygen Forensics și le făcea mai ușor de accesat și analizat pentru anchetatorii care folosesc alte sisteme.

Deși ambele proiecte susținute de UE au fost lansate bine înainte de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina din februarie 2022 și de sancțiunile europene ulterioare, INSEPCTr a continuat să funcționeze până în 2023. De asemenea, Oxygen rămâne în continuare listat pe site-urile ambelor proiecte.

Produsele Oxygen au fost acreditate și achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din întreaga Europă, inclusiv din Germania, Spania, Italia sau Polonia.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat, sub anonimat, că proiectele finanțate de UE sunt supuse unor standarde stricte de eligibilitate și etică și „de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, entitățile cu sediul în Rusia nu pot participa în niciun fel la proiectele Horizon Europe”.

Legătura dintre Oxygen Forensics și FSB

Un comunicat publicat miercuri de Departamentul de Justiție al SUA a constatat că software-ul Oxygen Forensic a fost dezvoltat și gestionat de o echipă din Rusia sub conducerea cetățeanului rus Oleg Sergeyevich Davydov. Oxygen Forensics era în contact cu Departamentul de Război al SUA și mai multe părți ale Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv Serviciul Secret, Homeland Security Investigations.

Procurorii americani susțin că, după ce Washingtonul a impus sancțiuni Rusiei în 2022, proprietarii ruși ai Oxygen au ascuns faptul că dețineau pachetul majoritar de acțiuni și dezvoltarea continuă a software-ului companiei în Rusia. Cei cinci ruși din spatele Oxygen Forensics controlau și o companie soră din Rusia, MKO Systems, care vindea aceeași tehnologie de bază Serviciului de Securitate Rus (FSB) și Ministerului de Interne de la Moscova.

Plângerea Departamentului de Justiție nu susține că software-ul Oxygen conținea vreun malware sau că softul ar fi fost folosit de companie pentru a obține acces neautorizat la sistemele sau datele clienților. Cu toate acestea, anchetatorii americani au confiscat mai multe conturi bancare, 57 de domenii și alte elemente de infrastructură cibernetică ale companiei.

„Dacă, într-adevăr, software-ul fabricat în Rusia destinat FSB-ului și Comitetului de Investigații a fost folosit pentru gestionarea bazei de date cu dovezi penale ale Comisiei UE, asta ridică o posibilitate serioasă ca informațiile sensibile să fie compromise și accesate de autoritățile rusești”, a spus Natalia Krapiva, consilier juridic în cadrul ONG-ului care militează pentru drepturi digitale Access Now.