Crin Antonescu spune că Nicuşor Dan trebuie să aleagă între Grindeanu şi Nazare: "Sper să nu-i mai ia Preşedintelui încă două luni"

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu. Foto: Hepta

Fost preşedinte al PNL şi ex-candidat la alegerile prezidenţiale din 2025, Crin Antonescu a declarat, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan trebuie să acţioneze imediat pentru a încheia criza politică. Antonescu este de părere că Preşedintele ar trebui să aleagă la următoarea nominalizare între Sorin Grindeanu şi Alexandru Nazare. "Şi înainte de desemnarea lui Siegfried Mureşan eu am spus că Preşedintele ar trebui să însoţească următoarea nominalizare cu anunţul că, dacă nu trece, se dizolvă Parlamentul", a completat Crin Antonescu.

Fostul preşedinte al liberalilor l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan, despre care a spus că a transformat PNL în "nodul gordian al scenei politice". Iar pe Siegfried Mureşan l-a compatrat cu Agamiţă Dandanache.

"Bine că s-a terminat şi acest episod penibil. Domnul Bolojan a decis să ducă PNL şi în această situaţie. Acest Agamiţă Dandanache, mai tânăr şi mai sprâncen, şi-a încheiat misiunea. S-a încheiat încă o perioadă de 10-12 zile pierdute. Dacă vorbim de episodul Siegfried Mureşan, ce a făcut domnul Bolojan cu PNL este doar pentru a sublinia încă o dată că PNL este nodul gordian al scenei politice.

Trebuie lămurit dacă se duce defintiv să se înghesuie cu USR-ul pe un electorat de 10-12% sau dacă a mai rămas ceva din PNL aşa cum îl ştiam. Treaba asta se poate lămuri cu prilejul următoarei desemnări, care sper să nu-i mai ia preşedintelui încă o lună-două.

"Sper să nu-i mai ia Preşedintelui încă două luni pentru o nouă desemnare. Am văzut că şi Preşedintele admite după 4 luni că este o urgenţă pentru România un Guvern cu puteri depline, atunci eu cred că mâine trebuie să facă nişte consultări şi poimâine să desemneze un candidat de prim-ministru şanse reale. Nu de a face un nou episod propagandistic, ci de a obţine învestirea unui Guvern.

(n.r. - e nevoie ca partidele recurgă la compromisuri?) Din partea politicienilor, inclusiv a Preşedintelui, astea sunt predici. N-o să-şi schimbe maniera de a acţiona niciunul dintre partide, chiar dacă facem apel toţi.

Soluţia e simplă. Preşedintele are 2 variante: Sorin Grindeanu, în baza faptului că este primul partid din Parlament, faci majoritate sau nu? Dar această desemnare, însoţită de anunţul că dacă nu trece nici acest Guvern, se merge la aceste anticipate... pentru că nu ne putem duce până o trece cineva...

Sau, ceea ce eu spun de 2 luni, Nazare. Pentru faptul că Nazare face majoritate, pentru că e capabil să ţină un Guvern de coaliţie. Asta cred eu. Aici e nevoie de un vot din partea PNL şi un vot care să poată fi justificat.

Şi înainte de desemnarea lui Siegfried Mureşan eu am spus că Preşedintele ar trebui să însoţească următoarea nominalizare cu anunţul că dacă nu trece se dizolvă Parlamentul. Eu am spus că sunt 2 şi le-am luat în ordinea de legitimitate", a declarat Crin Antonescu.