David Popovici cere statului român să plătească premiile sportivilor: „Cât de mult pot aștepta?”

Înotătorul român David Popovici. Foto: Agerpres

Înotătorul român David Popovici, medaliat cu aur la Europenele de nataţie de la Paris la 100 metri liber şi 200 m liber, a declarat, luni, la revenirea în ţară, că autorităţile trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să achite premierile pentru performanţele făcute de sportivii români. „Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?”, a spus el, potrivit Agerpres.

„Mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos şi le sunt recunoscător sponsorilor de ani şi ani de zile care mi-au susţinut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleaşi condiţii pe care le am eu acum. Este o situaţie care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câştigat cu toţii, dar multe dintre premierile pe care sportivii le aşteaptă le pot schimba viaţa în bine. Asta e situaţia în ţară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aştepta sportivii ăştia?”, a spus Popovici la sosirea pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni.

„De fiecare dată când am ocazia o să spun că nu am avut cele mai bune condiţii. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generaţii, rolul infrastructurii ar trebui să fie luat în serios şi rezolvat pe cât se poate. Şi pentru educaţia noastră ca societate”, a adăugat campionul olimpic, mondial şi european.

Mai mulţi sportivi medaliaţi români la campionate europene şi mondiale s-au plâns în ultimele luni că nu le-au fost achitate premierile pentru performanţele realizate în ultimii doi ani.

Totuși, Popovici spune că nu ar schimba nimic dacă ar fi să se întoarcă în timp.

„Dacă aş putea să-mi vorbesc mie când eram mic, mi-aş spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel prin toate momentele grele. Mi-aş spune că totul o să fie bine, că totul se aşează. Am învăţat să mă bucur de succes şi vreau vă spun ceva interesant. Într-un interviu mai vechi al lui Kobe Bryant cineva îl întreba dacă mai mult iubeşte să câştige sau urăşte să piardă. Şi răspunsul lui a fost unul foarte interesant. A zis că niciuna. Nu prea îl interesează. E neutru. Că el joacă de dragul de a desluşi anumite lucruri şi aspecte ale vieţii sale. Eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine şi a mă depăşi mai mult decât pentru succes sau titluri”, a spus ea.

David Popovici a dezminţit că rusul Egor Kornev l-ar fi invitat în Rusia să se pregătească împreună, refuzând elegant şi să se pronunţe cum ar răspunde la o astfel de invitaţie.

David Popovici a devenit primul înotător care realizează dubla 100 - 200 m liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026.