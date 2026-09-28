Dezastru pentru România în prima repriză a meciului cu Bosnia şi Herţegovina. La pauză, oaspeţii conduc cu 3-1 pe Arena Naţională

1 minut de citit Publicat la 22:41 28 Sep 2026 Modificat la 22:49 28 Sep 2026

Gheorghe Hagi. Foto: Agerpres

Naţionala României, antrenată de Gheorghe Hagi, este condusă de formaţia Bosniei şi Herţegovina cu scorul de 3-1, la pauza meciului care se joacă luni seara, pe Arena Naţională. Partida se desfăşoară fără spectatori, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Golul tricolorilor a fost înscris de Daniel Bîrligea (28), din centrarea lui Lisav Eissat, în timp ce pentru oaspeţi au punctat Armin Gigovic (12), Tarik Muharemovic (19) şi Haris Tabakovic (40).

Echipele de start din România vs Bosnia şi Herţegovina

Echipele de start au fost:

România: 1. Ionuţ Radu - 4. Andrei Coubiş, 3. Matei Ilie, 15. Andrei Burcă, 23. Lisav Eissat - 20. Darius Olaru, 22. Vlad Dragomir, 17. Vladimir Screciu, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 11. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Gheorghe Hagi.

Rezerve: 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru - 2. Tony Strata, 5. Virgil Ghiţă, 14. Andrei Borza, 6. Tudor Băluţă, 8. Alexandru Cicâldău, 18. Cătălin Cîrjan, 19. David Matei, 21. Olimpiu Moruţan, 7. Florin Tănase, 9. Louis Munteanu.

Bosnia-Herţegovina: 22. Martin Zlomislic - 15. Amar Memic, 18. Nikola Katic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (căpitan) - 8. Armin Gigovic, 16. Ermin Mahmic, 13. Ivan Basic - 20. Esmir Bajraktarevic, 23. Haris Tabakovic, 19. Kerim Alajbegovic. Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve: 1. Mladen Jurkas, 12. Salko Hamzic - 2. Nihad Mujakic, 7. Zinedin Smajlovic, 21. Stjepan Radeljic, 3. Arjan Malic, 6. Benjamin Tahirovic, 9. Luka Djuric, 14. Ivan Sunjic, 10. Ermedin Demirovic, 11. Jovo Lukic, 17. Ajdin Hasic.

Arbitru: Luis Godinho; arbitri asistenţi: Pedro Martins, Pedro Almeida; al patrulea oficial: Fabio Verissimo (toţi din Portugalia)

Arbitru video: Fabio Oliveira Melo; arbitru asistent video: Helder Malheiro (ambii din Portugalia)

Observator UEFA pentru arbitri: Alon Yefet (Israel); Delegat UEFA: Aristeidis Stavropoulos (Grecia).