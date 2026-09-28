Antena 3 CNN Actualitate DOCUMENT. Ce scrie în memorandumul semnat la Atena despre Coridorul Vertical, în prezența lui Kimberly Guilfoyle

DOCUMENT. Ce scrie în memorandumul semnat la Atena despre Coridorul Vertical, în prezența lui Kimberly Guilfoyle

Andrei Paraschiv
3 minute de citit Publicat la 22:33 28 Sep 2026 Modificat la 22:33 28 Sep 2026
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ambasadoarea sua la atena kimberly guilfoyle la a 6 a editie a parteneriatului pentru cooperare transatlantica in domeniul energiei 6 noiembrie 2025 atena
Ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, la cea de-a 6-a ediție a Parteneriatului pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei. Foto: Profimedia Images
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Etichete: Coridorul Vertical gaze naturale plangere penala Sorin Grindeanu George Simion Bogdan Ivan

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