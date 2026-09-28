DOCUMENT. Ce scrie în memorandumul semnat la Atena despre Coridorul Vertical, în prezența lui Kimberly Guilfoyle

Antena 3 CNN a obținut Memorandumul de înțelegere privind Coridoriul Vertical de Gaze Naturale, semnat la Atena pe 7 noiembrie 2025 în prezența Ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Documentul a fost semnat între Nova Power & Gas, companie deținută de omul de afaceri Teofil Mureşan, și Transgaz, transportatorul naţional de gaze naturale, cu compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia. Părțile au semnat memorandumul neangajant pentru dezvoltarea de soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), destinate să contribuie la diversificarea surselor şi la consolidarea securităţii energetice a regiunii.

Memorandumul avea ca scop consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o iniţiativă regională prin care se dorește înlocuirea gazului rusesc cu Gaz Natural Lichefiat (GNL) din SUA. Până în acest moment, acordul nu a fost pus în aplicare, adică nu s-a transformat într-un contract comercial ferm.

Memorandumul de înțelegere a fost încheiat pe 7 noiembrie 2025, de Atlantic - See LNG Trade S.A, care este identificat ca „vânzătorul”, cu Nova Pover & Gas, identificat „cumpărătorul”, și S.N.T.G.N. Transgaz, „operatorul de transport autorizat”.

Memorandumul integral, în limba engleză, poate fi citit AICI.

„Vânzătorul a încheiat un acord pe termen lung cu VENTURE GLOBAL COMMODITIES, LLC, o societate cu răspundere limitată din Delaware, al cărei sediu principal se află la adresa 1001 19th Street North, Suite 1500, Arlington, VA, 22209 („Furnizorul de GNL din SUA”), pentru achiziționarea de gaz natural lichefiat („GNL”) produs în instalațiile de lichefiere a gazului natural situate în Statele Unite ale Americii („Instalațiile de producție”).

Vânzătorul intenționează să regazifice volumele de GNL achiziționate în terminalele de GNL din Grecia și să transporte gazul natural către țările din Europa de Est, prin intermediul infrastructurii existente de gaze, al coridorului vertical și al noilor proiecte de infrastructură de gaze aflate în prezent în faza de proiectare.

Vânzătorul a încheiat un contract pentru achiziționarea pe termen lung de GNL de la instalațiile de producție (începând cu 1 ianuarie 2030 până la 31 decembrie 2049)”, se arată în memorandum.

Cumpărătorul este dispus să inițieze negocieri cu Vânzătorul cu privire la achiziționarea a 20 TWh de GNL, pe o bază anuală, pentru o perioadă de 20 de ani începând cu 1 ianuarie 2030, livrat la terminalul de GNL din Revythoussa, la FSRU-ul din Alexandroupolis, la orice alt FSRU din Grecia sau la orice alt punct de tranzacționare convenit între părți.

„Volumele de gaze naturale vor fi transportate prin infrastructura operatorului de transport autorizat, în limitele rezervărilor de capacitate efectuate de Cumpărător, în conformitate cu cadrul juridic în vigoare”, mai precizează memorandumul.

Astfel, documentul subliniază că „termenii și condițiile exacte ale Contractului de vânzare-cumpărare dintre Cumpărător și Vânzător (și anume, calendarul de livrare, condițiile de plată etc.) vor fi convenite între Părți într-un termen de trei (3) luni de la semnarea prezentului Memorandum de înțelegere”.

„Prezentul memorandum de înțelegere reflectă intențiile reciproce ale părților de a explora o potențială relație comercială și prezintă cadrul pentru continuarea discuțiilor. Orice angajamente cu caracter obligatoriu, inclusiv achiziționarea de GNL, vor fi condiționate de încheierea unui contract definitiv de vânzare-cumpărare, care urmează să fie negociat și convenit de către părți”, se mai arată în memorandum.

Două proiecte în care sunt implicați americanii și care au fost contestate de premierul demis Ilie Bolojan se regăsesc în programul de guvernare al prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan: mini-reactoarele de la Doicești și Coridorul Vertical de Gaze.

Sebastian Burduja, liberalul propus să revină în funcția de ministru al Energiei, a explicat la Antena 3 CNN că proiectul Coridorului Vertical este susținut inclusiv de Uniunea Europeană și ar putea reprezenta o sursă de bani pentru țara noastră.

Declarația fostului ministru are loc în contextul în care, potrivit Wall Street Journal, ambasadoarea SUA în Grecia, cea care a promovat Coridorul Vertical inclusiv în România, ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicați în demiterea lui Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat că opoziția față de Coridorul Vertical este o „prostie”, deoarece doar din potențialele tarife de tranzit, Transgaz ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane de euro pe an. Social-democratul a adăugat că gazul natural lichefiat (GNL) din SUA are preț un competitiv, semnificativ mai mic față de cât plătește România în prezent. Ivan a mai spus, referitor la articolul din Wall Street Journal, că este o dezinformare.

„Disperaţi că pierd puterea, halucinează”, a mai spus deputatul PSD.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și fostul ministru Bogdan Ivan în scandalul provocat de investigația The Wall Street Journal.