Prim-ministrul Moldovei spune că țara e pregătită să avanseze în următoarea etapă pentru aderarea la UE

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Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, a declarat prim-ministrul moldovean, Vasile Tofan, în cadrul unei discuții telefonice purtate luni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, informează Deschide.md, citat de Agerpres.

Cu această ocazie, prim-ministrul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a repetat angajamentul cabinetului său de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces.

Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, prim-ministrul moldovean și cancelarul austriac au abordat consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor austriece și agenda europeană a Republicii Moldova.

Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state, desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții.

În context, Vasile Tofan a apreciat contribuția Austriei la proiectele care aduc beneficii directe cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de apă și proiectele din domeniul educației. Oficialii au convenit ca această cooperare să continue, la fel ca și schimbul de expertiză pentru consolidarea capacității organizațiilor guvernamentale moldovene în procesul de integrare europeană.