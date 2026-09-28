Arabia Saudită reia exporturile de petrol prin conducta strategică „Est-Vest”, care ocolește Strâmtoarea Ormuz

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Arabia Saudită a început să exporte petrol prin intermediul unei conducte transnaționale esențiale, după ce aceasta a fost reparată în urma atacurilor cu drone de la începutul acestei luni, a declarat o sursă cu cunoștințe directe. Conducta strategică „Est-Vest” a Arabiei Saudite ocolește Strâmtoarea Ormuz, scrie, luni, Bloomberg.

Compania de stat Saudi Aramco a testat, săptămâna trecută, conducta Est-Vest și a crescut presiunea, cu scopul de a relua fluxurile semnificative până la sfârșitul săptămânii, au declarat la momentul respectiv persoane familiarizate cu situația, care au solicitat să rămână anonime, deoarece informațiile nu sunt publice.

„Transporturile către piețele externe au fost reluate”, a declarat acum persoana familiarizată cu operațiunea.

Aramco și Ministerul Energiei din Arabia Saudită nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Reluarea transporturilor va restabili accesul Arabiei Saudite la ruta alternativă de export pe care o folosea în timpul conflictului cu Iranul, chiar dacă regatul a intensificat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz în această lună. Aceasta va aduce o ușurare cumpărătorilor care au cerut insistent aprovizionare, dar unor clienți din Europa li s-a comunicat că nu li se vor aloca barili luna viitoare în cadrul contractelor pe termen lung.

Pe 12 septembrie, un sistem-cheie de conducte petroliere din Arabia Saudită a fost lovit de proiectile și a pus în pericol aprovizionarea cu țiței la nivel mondial.

CNN relata că stațiile de pompare ale conductei petroliere strategice Est-Vest din Arabia Saudită au fost lovite, una dintre acestea fiind grav avariată. Conducta transporta peste 7 milioane de barili de țiței pe zi, ocolind Strâmtoarea Ormuz.