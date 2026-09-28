Cum arată noile vehicule amfibii AAV-P7 pe care România le-a primit de la SUA. Sunt echipate cu lansatoare automate de grenade

Vehicul amfibiu de asalt AAV-P7. Foto: Profimedia Images

Armata încearcă să securizeze gurile Dunării și pregătește dotarea cu blindate amfibii capabile să doboare dronele care intră aproape zilnic pe teritoriul României. Primele blindate au ajuns în țară chiar astăzi, din SUA. AAV-P7 este un vehicul blindat pe șenile care poate merge atât pe uscat, cât și pe apă. Are trei militari în echipaj și poate transporta până la 21 de soldați complet echipați. Este dotat cu o mitralieră grea și un lansator automat de grenade.

Primele nouă blindate amfibii au ajuns deja în dotarea Infanteriei Marine. Este vârful de lance al Forțelor Navale Române şi a celor care au misiunea de a apăra gurile Dunării și litoralul românesc.

„Evenimentul de astăzi este foarte important. Sunt vehicule impresionante. În primul rând, sunt importante pentru că reprezintă un exemplu al parteneriatului dintre Statele Unite și România. România nu este singură. Statele Unite sunt aici, iar NATO este aici. Este, așadar, o zi importantă”, a spus Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

În ultimele luni, 14 drone aeriene şi maritime care au pătruns pe teritoriul României, au fost distruse de autorități. Radu Miruță a afirmat că, de la începutul războiului din Ucraina, 49 de drone au intrat în țară, dintre care 30 doar în 2026.

„Lupta împotriva dronelor e o discuție amplă. E o mare provocare pentru Forțele Navale Române. Suntem în această luptă cu efort continuu, cu un ritm al acțiunilor militare intens”, a spus și Mihai Panait, șeful Forțelor Navale.

În ceea ce priveşte drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, pe 5 iunie, Evaluările preliminare indică ipoteza ca aceasta să fi fost preluată sub control de Federația Rusă. Un fenomen similar a fost identificat și în țări aliate, în special în statele baltice. Drona s-a autodistrus automat, potrivit părții ucrainene.

„Din punct de vedere al Forțelor Navale Române, nu avem toate aceste date. Se lucrează interinstituțional în acest caz deosebit. În ultimele 3 luni am actualizat toate planurile de protecție și am dotat, nu numai în portul militar Constanța, cu un sistem Black Talon”, a mai spus Panait.

Noile vehicule blindate vor fi amplasate și în zona Tulcea, spre Chilie. Aici au intrat în România cele mai multe aparate de zbor rusești, peste 50 până acum. Cea mai recentă dronă a ajuns pe teritoriul ţării noastre chiar în această dimineață.