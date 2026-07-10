SUA transferă aliaților de la Marea Neagră vehiculele amfibii AAV folosite în războaiele din Irak și Liban

Vehicul amfibiu de asalt AAV-P7. Foto: Profimedia Images

După mai bine de cinci decenii în care a transportat pușcașii marini la țărm, vehiculul amfibiu de asalt al Corpului Pușcașilor Marini al SUA și-a făcut ultima apariție în această lună în cadrul unui exercițiu militar desfășurat în România, înainte de a-și începe următoarea misiune de apărare a țărilor aliate din regiunea Mării Negre, a anunțat joi Corpul Pușcașilor Marini într-un comunicat, scrie publicația Military Times.

AAV-P7, sau AAV, cunoscut de către pușcașii marini sub numele de „Trax”, este înlocuit de vehiculul de luptă amfibiu. Însă, în loc să fie retrase din uz și depozitate, aceste vehicule pe șenile, care și-au dovedit valoarea în luptă, urmează să fie transferate către țările aliate de la Marea Neagră.

AAV-ul a intrat în serviciu în 1972 și a devenit, în câteva decenii, un pilon al capacităților de asalt amfibiu ale Corpului. De-a lungul anilor, a beneficiat de numeroase modernizări și a participat la operațiuni de luptă în Liban și Irak. Platforma a fost scoasă oficial din serviciu în septembrie 2025.

În cadrul exercițiului, vehiculul AAV a fost utilizat în roluri prevăzute de doctrină, precum platformă de asalt mecanizată, mijloc de transport logistic și mijloc de foc direct. Corpul de Infanterie a declarat că vehiculul a fost testat alături de drone, care au schimbat radical natura războiului de la momentul introducerii sale.

Pentru mulți pușcași marini, „Trax” a fost punctul central al carierei lor, iar scoaterea sa din uz a marcat un final emoționant pentru ceea ce a fost mai mult decât un simplu sistem de armament.

Sergentul-șef Daniel Porter, șeful serviciului de logistică al Batalionului 4 de Asalt Amfibiu, a lucrat 22 de ani la acest vehicul, după ce l-a văzut pentru prima dată în calitate de pușcaș marin începător.

„Acesta a fost căminul meu încă de când am început în Corpul de Infanterie Marină”, a spus Porter în declarația sa, care a relatat ulterior ultima privire plină de emoție aruncată de marinar asupra vehiculului.