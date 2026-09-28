"Toamna extinderii". Republica Moldova și Ucraina vor primi foi de parcurs pentru aderarea la UE. Date țintă, stabilite în premieră

Republica Moldova și Ucraina vor primi foi de parcurs pentru aderarea la UE. FOTO: Profimedia Images

Pentru prima dată, Bruxellesul ia în calcul stabilirea unor date-țintă pentru Muntenegru, Ucraina, Republica Moldova și Albania, pentru finalizarea principalelor etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, scrie Politico. UE elaborează propuneri prin care cele patru țări considerate cele mai apropiate de aderarea la blocul comunitar ar urma să primească un parcurs clar, etapizat, către statutul de membru, în timp ce celelalte candidate ar rămâne în urmă.

Pentru Muntenegru, Ucraina, Republica Moldova și Albania sunt analizate foi de parcurs („roadmaps”) care ar stabili etapele ce trebuie parcurse, au declarat pentru Politico doi înalți oficiali ai Comisiei Europene implicați în elaborarea propunerilor.

Cele patru țări sunt considerate candidatele aflate în fruntea procesului de aderare la UE, însă se confruntă în continuare cu un ritm lent al negocierilor și cu lipsa unor termene clare privind momentul în care ar putea deveni membre ale Uniunii. Deși Bruxellesul susține de mult timp candidaturile lor, foile de parcurs ar reprezenta pentru prima dată un angajament clar potrivit căruia, dacă vor continua să implementeze reformele esențiale, vor putea ajunge la aderare. În plus, acestea ar primi date-țintă pentru finalizarea negocierilor.

Unul dintre oficiali a declarat că foile de parcurs vor clarifica exact ce se așteaptă de la fiecare țară candidată și vor crea, în același timp, obligații pentru actualele state membre, care trebuie să își dea acordul pentru continuarea procesului. Planurile vor stabili și date-țintă pentru finalizarea unor grupuri de reforme, cunoscute drept „clustere” de negociere, care reprezintă etape importante în procesul de aderare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis în discursul privind Starea Uniunii, susținut la începutul lunii septembrie, un sprijin direcționat către țările candidate „care au făcut cele mai multe progrese”.

În schimb, alte țări candidate aflate într-o etapă mai puțin avansată a procesului, precum Kosovo, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, nu ar urma să primească deocamdată astfel de foi de parcurs, au confirmat oficialii. Același lucru este valabil pentru Georgia, Turcia și Serbia, ale căror procese de aderare au stagnat pe fondul preocupărilor legate de regresul democratic și al statului de drept.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că noile foi de parcurs „vor oferi o cale către încheierea negocierilor de aderare”. Acestea vor stabili o listă clară de priorități, cu date-țintă și obiective concrete, pentru a ajuta cele mai avansate candidate să finalizeze reformele necesare.

„Un imperativ geopolitic”

Liderii UE se orientează tot mai mult către alte democrații favorabile comerțului liber, în special către cele din vecinătatea Uniunii, pe fondul tensiunilor cu parteneri precum SUA, al practicilor Chinei și al amenințărilor provenite din partea Rusiei. Oficialii europeni sunt preocupați de faptul că procesul de aderare la UE durează prea mult, ceea ce ar putea alimenta dezamăgirea în rândul țărilor candidate sau le-ar putea expune presiunilor exercitate de rivali pentru a renunța la parcursul european.

Demersul are loc în paralel cu o reformă distinctă a politicilor UE de „preaderare”. Oficialii europeni consideră că statelor candidate trebuie să li se ofere o cale mai clară către „integrarea graduală” în Uniune, prin acordarea unor beneficii economice și acces la proiecte comune ca recompensă pentru progresele înregistrate. Această revizuire a politicii, coordonată de Alexandre Adam, unul dintre consilierii apropiați ai Ursulei von der Leyen, urmează să fie prezentată oficialilor de rang înalt pe 6 octombrie. Scopul este de a menține țările candidate pe drumul către UE în timp ce procesul lor de aderare continuă.

„Extinderea rămâne un imperativ geopolitic. Aderarea însă necesită timp”, se arată într-o versiune preliminară a documentului privind politica de preaderare, consultată de Politico. „Țările candidate trebuie să parcurgă un proces riguros, bazat pe merite, și să implementeze reforme ample și durabile. Acest timp trebuie folosit în mod strategic atât pentru a pregăti Uniunea pentru un număr mai mare de membri, cât și pentru a aprofunda integrarea graduală în domenii de interes reciproc.”

În cadrul acestei revizuiri, Ursula von der Leyen și comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, vor propune modificări ale modului de funcționare internă a Uniunii, astfel încât să existe garanții că noii membri nu vor putea perturba politicile esențiale ale blocului comunitar sau să își încalce angajamentele. Printre modificările analizate s-ar putea număra clauze de urgență și perioade de tranziție înainte ca anumite drepturi asociate statutului de membru să fie acordate integral.

„Revizuirile politicilor arată că Uniunea poate integra un număr mai mare de membri prin adaptări țintite, în mare parte în cadrul actual al tratatelor”, se arată în proiectul de document, susținând că tratatele fundamentale ale UE nu trebuie modificate pentru a răspunde preocupărilor legate de extindere.

Guvernele statelor membre sunt prudente în privința admiterii unor noi membri, dintre care unele au doar câteva decenii de experiență democratică. Un factor important este experiența Ungariei, unde principiile statului de drept au intrat în declin în timpul guvernării fostului premier Viktor Orbán, iar dreptul de veto al Budapestei a fost folosit pentru a bloca politici importante, inclusiv sancțiuni împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina. Pentru ca țările candidate să avanseze în procesul de aderare este necesar acordul unanim al actualelor state membre.

Liderii naționali vor discuta despre modul și ritmul în care noii membri ar putea fi integrați în cadrul unui summit de două zile, care va avea loc la Bruxelles începând cu 15 octombrie. La rândul său, Comisia Europeană le va cere sprijin politic pentru accelerarea procesului. Potrivit unui proiect al agendei, Consiliul European va avea „o discuție strategică privind extinderea și reformele interne”.

Marta Kos a declarat pentru Politico la începutul acestei luni că speră ca schimbările propuse și discuțiile cu liderii europeni să transforme această perioadă într-o „toamnă a extinderii”, după ani de progrese lente.

Ursula von der Leyen merge în această săptămână în Balcanii de Vest pentru discuții cu liderii din Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord și Kosovo. Ea nu va vizita însă Bosnia și Herțegovina și Serbia, ambele țări aflându-se în plin proces electoral.