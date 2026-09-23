Albania, tot mai aproape de UE. Comisia vrea să închidă negocierile de aderare până în decembrie 2027

Marta Kos, comisarul pentru extindere. sursa foto: Getty

Comisia urmează să susțină oficial, într-o nouă foaie de parcurs, termenul din 2027 pentru aderarea Albaniei. Documentul ar trebui să includă și o listă de obiective-cheie pe care Tirana va trebui să le trateze cu prioritate pentru a încheia procesul până la sfârșitul anului viitor, scrie Euronews.

Comisia Europeană lucrează pentru a încheia procesul de aderare al Albaniei până în decembrie 2027. Este un calendar pe care Tirana îl promovează de mult timp și care urmează să primească recunoaștere oficială în viitoarele foi de parcurs ale UE privind extinderea, au declarat oficiali europeni.

Comisia pregătește o foaie de parcurs care să confirme obiectivul asumat de Albania, acela de a închide toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului viitor. Documentul va stabili și măsurile prioritare necesare pentru a acoperi lipsurile rămase în procesul de aderare.

Albania și-a propus să finalizeze negocierile de aderare până la sfârșitul lui 2027. Premierul Edi Rama și alți oficiali de rang înalt au descris în repetate rânduri acest calendar drept un plan convenit cu Comisia Europeană.

Deși oficialii Comisiei au susținut această ambiție, executivul european nu stabilește de obicei termene pentru aderare, pentru că extinderea ar trebui să fie un proces bazat pe merite.

„După cum știți, extinderea nu funcționează cu date. Dar cu cât o țară se apropie mai mult de finalul etapei tehnice a aderării, cu atât putem spune mai multe despre asta sau putem vorbi mai mult în termeni de ani”, declara în iulie comisarul pentru extindere, Marta Kos.

Lucrurile sunt pe cale să se schimbe. În discursul privind Starea Uniunii, rostit săptămâna trecută în Parlamentul European, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat o serie de „foi de parcurs” pentru țările candidate.

„Vom propune în curând foi de parcurs pentru candidații care au făcut cele mai mari progrese”, a spus von der Leyen. Ea a menționat Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest drept țări al căror viitor se află în UE.

Foile de parcurs ar urma să stabilească un calendar orientativ, pentru a le oferi țărilor candidate o direcție mai clară. Abordarea amintește de strategia de extindere din 2002, care a deschis calea „marii extinderi” prin care UE a primit zece noi membri.

Foile de parcurs vor fi incluse în pachetul anual al Comisiei privind extinderea, un bilanț al stadiului procesului de aderare, așteptat la sfârșitul lui octombrie. Pachetul cuprinde și evaluări pentru fiecare țară, precum și recomandări privind pașii următori.

În acest context, Comisia redactează un raport de evaluare privind criteriile de închidere. Documentul analizează dacă o țară candidată a îndeplinit criteriile stabilite pentru a fi considerată pregătită pentru aderare, în special în domeniul justiției și al statului de drept, așa-numitele „fundamente”.

În cazul Albaniei, planul este ca raportul să includă o listă de obiective-cheie care să precizeze reformele și măsurile necesare pentru a acoperi lipsurile rămase.

Comisia a procedat la fel și în cazul Muntenegrului, unde a folosit procesul criteriilor de închidere pentru a stabili concret reformele și rezultatele pe care țara trebuia să le obțină.

Lista de obiective are rolul de a le arăta clar țărilor candidate unde se află prioritățile și de a le împinge să finalizeze pașii care lipsesc.

„În esență, Comisia a văzut că această abordare a funcționat bine în cazul Muntenegrului și vrea să o reproducă”, a declarat un oficial european, care a cerut să nu fie numit, din cauza sensibilității discuțiilor.