Parcarea care produce energie şi încarcă maşinile electrice. Soluţia prezentată la Energy Expo 2026

Parcarea care produce energie verde şi încarcă maşinile electrice. Soluţia prezentată la Energy Expo 2026. Sursa foto: Getty Images & captură video Antena 3 CNN

Energia şi tehnologia au reunit peste 350 de expozanţi din 28 de ţări la Energy Expo 2026. Organizat la Bucureşti, evenimentul a ajuns la a treia ediţie şi aduce împreună companii, specialişti şi investitori din industria energiei. Aici sunt prezentate cele mai noi soluţii pentru stocare, eficienţă şi consum. Printre soluţiile prezentate se numără şi parcările inteligente care pot transforma suprafeţele ocupate de maşini în adevărate hub-uri de energie regenerabilă.

Panourile fotovoltaice instalate deasupra parcărilor produc energie, aceasta este stocată în baterii şi poate fi ulterior folosită pentru încărcarea maşinilor electrice. În cazul unui surplus, energia poate fi livrată mai departe în sistemul energetic.

Soluţia poate fi aplicată inclusiv în parcările centrelor comerciale, unde energia produsă de panourile fotovoltaice este stocată şi folosită pentru încărcarea maşinilor electrice în timp ce acestea staţionează. Astfel, un spaţiu destinat în mod obişnuit doar parcării poate deveni parte dintr-un sistem integrat de producere, stocare şi distribuire a energiei.

Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN: Vorbeam ceva mai devreme cu dumneavoastră despre zonele industriale sau zonele comerciale, care se pot transforma în adevărate hub-uri de energie regenerabilă, nu?

Ionuţ Lupu, producător panouri fotovoltaice: Exact. Suntem deja la a treia ediţie de Energy Expo, am fost din prima ediţie. Iniţial, la început, am venit cu structuri de carporturi, structuri metalice pentru carporturi pentru zona rezidenţială, dar, uşor, uşor, ne-am dezvoltat şi piaţa ne-a cerut şi am ajuns să facem parcări inteligente, cu captare de energie solară. Şi ne gândim deja la primele hub-uri de parcări, unde energia solară să fie captată, să fie introdusă într-o baterie şi, de acolo, redirecţionată către staţiile de încărcare ale maşinilor electrice.

Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN: Practic, avem nişte parcări, aşa cum sunt parcările obişnuite, iar deasupra carporturilor respective sunt panouri fotovoltaice, acestea încarcă o baterie şi ce se întâmplă cu energia?



Ionuţ Lupu, producător panouri fotovoltaice: Energia este redistribuită către staţiile de încărcare. De exemplu, noi mergem la un mall, lăsăm maşina în parcare, o ducem într-o staţie de încărcare, iar energia captată de pe carporturile noastre se duce către baterie, se duce către staţia de încărcare şi încărcăm maşina cât timp stăm noi la mall-ul respectiv.

Ioana Ciobanu: Există posibilitatea, dacă există surplus de energie, să fie virat în sistemul energetic?

Ionuţ Lupu, producător panouri fotovoltaice: Bineînţeles, surplusul de energie care nu este folosit pentru încărcările de maşini va fi livrat către sistemul de energie.

Energy Expo 2026, eveniment care reunește întregul ecosistem energetic, s-a desfăşurat în perioada 24 - 26 septembrie, la Bucureşti, iar accesul publicului a fost gratuit.

Un sistem all-in-one cu invertor și baterie, dar şi roboți, panouri fotovoltaice plutitoare și baterii pe roți se numără printre tehnologiile care au fost prezentate la

cel mai amplu târg dedicat sectorului energetic din Europa de Sud-Est.