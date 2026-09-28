Un cuplu de ruși a fost prins pe un aeroport cu 19 valize pline cu dispozitive de spionaj și 1.000 de prezervative

Un cuplu de ruși a fost arestat timp ce se pregătea să zboare cu 19 valize pline cu dispozitive de spionaj și 1.000 de prezervative. FOTO: Politia Muntenegru

Un cuplu de cetățeni ruși care dețin și pașapoarte israeliene a fost arestat în Muntenegru după ce polițiștii au descoperit în bagajele lor bani, echipamente IT și dispozitive care pot fi folosite pentru spionaj, urmărire și supraveghere. Cei doi călătoreau cu 19 valize, iar într-una dintre ele se aflau, potrivit unei surse citate de publicația muntenegreană Vijesti, aproximativ 1.000 de prezervative. Ulterior, în urma perchezițiilor efectuate în locuințe folosite de cuplu, anchetatorii au descoperit și o sumă de bani despre care sursele afirmă că se apropie de un milion de euro.

Un judecător de la Tribunalul din Kotor a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, după audierea lor în prezența avocatului. Instanța a admis solicitarea procurorilor, care au invocat riscul ca suspecții să fugă.

Aleksandr Mihailovici Kruglianski, în vârstă de 31 de ani, și Aleksandra Kruglianska, în vârstă de 42 de ani, sunt cercetați pentru contrabandă și spălare de bani, au confirmat pentru publicația muntenegreană Vijesti reprezentanții Tribunalului de Bază din Kotor.

Aproape un milion de euro au fost găsiți într-un apartament din Budva

În timpul percheziției unui apartament de la etajul al doilea al unei clădiri din Budva, despre care poliția suspectează că era folosit de cei doi, anchetatorii ar fi găsit aproximativ un milion de euro, potrivit unor surse citate neoficial de Vijesti. Percheziția ar fi durat mai mult de 12 ore. Pe lângă bani, polițiștii au găsit echipamente IT, unele ambalate, altele deja scoase din ambalaje, precum și medicamente.

Un alt apartament din Bar, despre care anchetatorii suspectează că era folosit de cuplu, a fost, de asemenea, percheziționat.

Cei doi cetățeni ruși au fost arestați în urmă cu trei zile, pe aeroportul din Tivat, în timp ce încercau să se îmbarce într-un avion cu destinația Tel Aviv. Ei aveau 19 valize în bagajul de cală.

Anterior, Vijesti a relatat că poliția a confiscat de la cei doi un dispozitiv GPS cu microfon, un detector profesional de semnale radio, camere de supraveghere și echipamente de monitorizare video, componente informatice, dispozitive de stocare a datelor, cabluri și alte echipamente electronice. Potrivit unor informații neoficiale, 17 dintre cele 19 valize conțineau echipamente care le-au atras atenția anchetatorilor, deoarece acestea ar putea fi folosite pentru urmărire, supraveghere, spionaj sau detectarea dispozitivelor de interceptare.

Printre obiectele identificate de Vijesti în fotografiile echipamentelor confiscate se află un GPS tracker cu microfon, camere de supraveghere, echipamente pentru monitorizare video, componente informatice, dispozitive de stocare, cabluri și alte produse electronice.

Pe lângă echipamentele despre care anchetatorii suspectează că ar putea fi utilizate pentru supraveghere, poliția a confiscat de la cei doi 26.210 euro și 1.150 de șecheli israelieni, precum și medicamente. „În două valize se aflau medicamente și o mie de prezervative”, a declarat una dintre sursele citate de Vijesti.

Cuplul avea vize turistice

Potrivit informațiilor obținute de Vijesti, cei doi soți aveau vize turistice și au intrat de mai multe ori în Muntenegru în ultima perioadă, unde au și locuit temporar.

Deși anchetatorii suspectează că aceștia dețineau echipamente care ar putea fi folosite pentru urmărire și interceptare, cei doi sunt cercetați în acest moment doar pentru contrabandă și spălare de bani.