Dan Nica: România e singura țară din lume unde energia e mai scumpă noaptea decât ziua

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România va pierde timp de trei ani o sursă importantă de energie constantă. O unitate de la Cernavodă se oprește anul viitor pentru lucrări obligatorii de întreținere, a avertizat europarlamentarul Dan Nica, coordonator în comisia Parlamentului European pentru industrie și energie.

Acesta a declarat în emisiunea Be EU, la Antena 3 CNN, că situația era cunoscută de ani de zile, dar autoritățile nu au pregătit nicio soluție.

„Anul viitor, la Cernavodă se închide o unitate pentru așa-numita parte de întreținere obligatorie, care durează 3 ani de zile. 3 ani! Deci noi 3 ani de zile nu vom avea încă acei 700 de megawați în bandă care să ne poată salva, și nu e ceva ce am descoperit astăzi, chestiunea era în program, se știa de ani de zile. Măsuri ar fi trebuit luate de 10 ani, pentru că s-a terminat ciclul de viață la unitatea respectivă și trebuia să intre în această operațiune obligatorie. E o operațiune obligatorie pe care trebuie să o faci”, a spus Dan Nica.

Energia „în bandă” este energia produsă constant, zi și noapte. Potrivit europarlamentarului, lipsa ei explică de ce prețurile din România au crescut atât de mult.

„Prețurile la noi s-au dus atât de mult în sus exact pentru că au lipsit acele capacități care ce făceau? Dădeau energia constantă, îi spun energie în bandă. Cum a dispărut energia în bandă, s-au dus prețurile peste tot, și ca să vă arăt așa că sunt niște grafice, uite cum se duc la noi prețurile, uitați care sunt și cum s-au pervertit”, a explicat el.

Nica acuză autoritățile că au închis centralele pe cărbune înainte să construiască altele în loc.

„Cum să închizi capacități fără ca să ai ceva pe care să pui în loc, cum făcusem ceva? Centrala, de 10 ani de zile, nici acuma nu este gata. Cea de la Mintia o să intre nu știu când. Deci orice om întreg la minte făcea așa: pun termen de scoatere din funcțiune după ce am terminat testele, am dat drumul și funcționează bine o capacitate similară”, a declarat europarlamentarul.

Efectul se vede în facturi. În România, energia este mai scumpă noaptea decât ziua, spune Nica.

„Suntem singura țară din lume în care, în loc să avem, de exemplu, prețul noaptea mai mic decât ăla din zi, că cine stă și consumă, la noi e invers. Deci la noi noaptea e mai scump de aproape două ori față de cât e prețul mediu în timpul zilei, pentru că lipsește această parte de producer”, a spus el.

Europarlamentarul a amintit că România a ajuns să importe mai multă energie decât exportă.

„Am început să devenim, de anul trecut, importatori neți. N-a fost niciodată. Noi n-am fost niciodată importatori. Eram exportatori neți de energie. Aveam și niște prețuri care erau... Nu vă mai aduc aminte că acum 5 ani de zile, 6 ani de zile, prețul megawattului era de cinci ori mai mic. Acum întrebarea este: păi ce s-a întâmplat în 5 ani de zile? S-a întâmplat că s-au luat decizii prost gândite și care au niște consecințe pe care le plătesc cei care nu au nicio vină, poate decât că au pus o ștampilă aiurea”, a declarat Dan Nica.

Prețurile ridicate afectează deja industria. Nica a invocat avertismentul Dacia privind mutarea producției în Maroc.

„De aceea, avertismentul: mutăm producția în Maroc, pentru că prețurile nu mai pot fi susținute. La energie, sunt mult prea mari. Am ieșit din orice fel de business plan. Păi astea sunt chestii care țin de siguranța națională. În momentul în care pierzi și Dacia, pierzi și anumiți fabricanți care pleacă pentru că nu mai sunt competitivi dacă stau în România, tu nu-ți pui niciun semn de întrebare, nu faci absolut nimic?”, a spus europarlamentarul.