Ce va conţine şi cum te ajută portofelul digital să-ţi găseşti un loc de muncă în Europa. Gheorghe Falcă: Îţi adună competenţele

Ce va conţine şi cum te ajută portofelul digital să-ţi găseşti un loc de muncă în Europa. Sursă: Getty Images

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a anunţat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că portofelul digital, care ar trebui să fie implementat şi în România până la finalul lui 2026, va facilita angajarea în ţările din UE. "Vei avea o parte în acel portofel digital despre tine, plecând de la buletin paşaport, lucruri care vor fi securizate, şi apoi tu îţi vei introduce în portofelul digital toată pregătirea ta, care să confirme competenţele tale", a explicat Falcă.

Falcă a punctat că, din 15 milioane de oameni care lucrează în state străine din UE, 4 milioane sunt români.

"UE a conştientizat că are nevoie de mai multă forţă de muncă bine ptregătită şi de aceea lucrează la pachete pentru a profesionaliza mai bine forţa de muncă.

La nivelul mobilităţii forţei de muncă sunt 15 milioane de oameni care periodic îşi schimbă locul de muncă. Peste 4 milioane sunt români. Ceea ce arată că românii sunt destul de pregătiţi, pentru că rezistă pe piaţa europeană. Casa lor e aoclo unde jobul e bine plătit.

Impactul este direct pe muncitorul care are o astfel de mobilitate. Impactul este pe siguranţă, pe recunoaşterea competenţelor, pe pregătirea unei pensii corespunzătoare şi cu asigurările de sănătate.

Am pus un pact al blocării migraţiei ilegale, asta înseamnă că Europa va avea nevoie de muncitori din interiorul UE. Am discutat şi despre portmoneul digital. Pe lângă datele pe care le ai, buletin, paşaport, îţi vei introduce acolo toate calificările tale, care trebuie să fie recunoscute. Mult mai rapid angajatul îşi prezintă oferta angajatorului.

(4 milioane de români care mubesc, ce arată asta despre ei?) Unii au plecat de acasă pentru că au văzut alte oportunităţi în interiorul UE. Au o profesie mai bine plptită în UE decât acasă. Au şi curajul să se mute într-un alt oraş, dacă primeşte un salariu mai bun. Este o dorinţă de viaţă împlinită. Asta dovedeşte şi că şcoala românească pregăteşte bine oamenii", a spus Gheorghe Falcă.

Despre portofelul digital

Europarlamentarul a explicat cum îi ajută portofelul digital pe români să se angajeze în alte ţări.

(Portofelul digital va aduna competenţele într-un format care să poate fi citit de toată lumea. Pot fi românii impuslionaţi să aplice pentru job-uri europene?) În primul rând, să le spunem oamenilor că portofelul digital nu este împotriva lor. Pentru că noi avem această suspiciune în România, cum că ni se fură datele, nu am încredere în tehnologie, n-am încredere în Internet...

Dar trebuie să fim sinceri şi să spunem: vei avea o parte în acel portofel digital despre tine, plecând de la buletin paşaport, lucruri care vor fi securizate, şi apoi tu îţi vei introduce în portofelul digital toată pregătirea ta, care să confirme competenţele tale.

Şi atunci când vrei să accesezi un job, acel portofel digital pleacă direct către locul de muncă spre care vrei să-ţi trimiţi toate competenţele. Ei, văzând că tu trimiţi deja informaţii prin acel portofel, observă că tu eşti deja conectat în societate, înţelegi ce înseamnă evoluţia.

Portofelul digital face ca tu să nu mai pierzi timp cu o deplasare în ţara respectivă, ci îţi transmiţi competenţele prin acest instrument. Cei care primesc acel portofel digital vor avea o impresie bună despre tine", a afirmat Falcă.