Nicușor Dan anunță că MAE face o investigație în cazul școlii din Orlivka, unde o clasă în limba română a fost închisă

3 minute de citit Publicat la 15:54 18 Sep 2026 Modificat la 15:56 18 Sep 2026

Nicușor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski despre școlile românești din Ucraina la Summitul "Carpathian 8", vineri, 18 septembrie. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că Ministerul Afacerilor Externe de la București a deschis o investigație în cazul școlii din localitatea ucraineană Orlivka, situată în regiunea Odessa, unde o clasă I cu predare în limba română a fost închisă.

Dan a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă, susținută la finalul Summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică "Carpathian 8". Potrivit președintelui, "s-au înregistrat progrese remarcabile în relațiile bilaterale româno-ucrainene în ceea ce privește minoritatea română".

El a adăugat că "școlile românești vor rămâne așa cum sunt".

"În primul rând, a fost anul în care, printr-un decret oficial în Ucraina, limba română a putut fi celebrată la data de 31 august, așa cum o făceau deja România și Republica Moldova.

În al doilea rând, am repus în funcțiune comisia bilaterală privind minoritățile din cele două state, care și-a reluat activitatea săptămâna trecută, după o pauză de câțiva ani. Unul dintre principalele obiective ale acestui comitet este evaluarea situației școlilor cu predare în limba maternă.

Nicușor Dan: Am convenit ca școlile românești din Ucraina să își păstreze structura actuală

În al treilea rând, din partea autorităților române, bursele destinate etnicilor români din Ucraina, care fuseseră suspendate timp de 2-3 ani, au fost reacordate pentru elevii români. Așadar, se profilează o reformă educațională în Ucraina - despre care președintele Zelenski va oferi mai multe detalii -, însă am convenit ca școlile românești să își păstreze structura actuală, beneficiind totodată de sprijin din partea statului român pentru a funcționa în condiții optime.

Cât despre situația de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfășurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la București, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigația va fi finalizată", a conchis Nicușor Dan.

Zelenski confirmă că au existat "situații izolate" de închidere a școlilor cu predare în limba română

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că au existat "situații izolate" de închidere a școlilor cu predare în limba română, dar a precizat că astfel de cazuri au fost soluționate.

El a dat asigurări că școlile românești nu se vor închide.

"Decizia adoptată a ținut cont de starea de război; de la debutul conflictului în Ucraina. Au existat, într-adevăr, anumite situații izolate, însă le-am stopat imediat, stabilind că pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituție.

Prin urmare, dacă există aspecte problematice sau dețineți informații în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtășiți imediat cu noi. Asta înseamnă că la nivel local pot exista anumite decizii pe care Guvernul, prim-ministrul sau Ministerul Educației nu le pot controla în totalitate, ceea ce este de înțeles, dat fiind rolul autorităților și al puterii locale, însă decizia de bază rămâne fermă: nimic nu poate fi închis.

Așadar, pentru orice astfel de cazuri menținem o legătură strânsă prin intermediul Ministerului nostru al Afacerilor Externe și al misiunilor diplomatice de aici, astfel încât să putem gestiona eficient orice situație", a spus liderul de la Kiev.

O clasă în limba română din Ucraina a fost desființată după doar patru zile

O clasă cu predare în limba română, deschisă la începutul anului școlar în satul Cartal (Orlivka), din regiunea Odesa, și-a încetat activitatea după numai patru zile.

Clasa fusese înființată la demersurile Consulatului General al României la Odesa, întrucât părinții a opt copii ceruseră predare în limba maternă pentru aceștia.

Cursurile în limba română au început pe 1 septembrie însă, după numai patru zile, situația s-a schimbat.

Potrivit informațiilor prezentate de comunitatea locală și relatate de BucPress, părinții celor opt copii de clasa întâi ar fi fost chemați la unitatea de învățământ. Acolo, li s-ar fi cerut să solicite transferul copiilor lor într-o clasă cu predare în limba ucraineană. Clasa în limba română și-a încetat apoi activitatea.

ONG-ul "Agenția de dezvoltare locală Orlivka-Kartal" a cerut autorităților ucrainene să verifice informațiile privind presupuse presiuni asupra părinților și să reanalizeze de urgență posibilitatea reluării cursurilor în limba română.

Organizația a subliniat că părinții trebuie să poată decide liber în ce limbă vor studia copiii lor.