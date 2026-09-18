Evenimentul "The Color Run Night Bucureşti 2026" aduce noi restricţii de circulaţie, sâmbătă. 8 linii de transport public, modificate

Evenimentul "The Color Run Night Bucureşti 2026" aduce noi restricţii de circulaţie, sâmbătă, şi modifică 8 linii de transport public. Sursa colaj foto: Facebook/The Color Run Romania & Getty Images

Pe lângă restricţiile de circulaţie din Capitală aduse de ediţia iMapp București 2026 în zona din jurul Parlamentului, traficul rutier va fi restricţionat sâmbătă pe Bulevardul Mircea Vodă, unde se va desfăşura evenimentul sportiv "The Color Run Night Bucureşti" 2026. În plus, liniile 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 şi 323 vor funcţiona pe trasee modificate pe parcursul zilei de mâine, a anunţat asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), vineri, potrivit Agerpres.

În acest scop, traficul rutier va fi restricţionat, între orele 8:00 - 24:00, pe Bd. Mircea Vodă (segmentul cuprins între Pasajul Mărăşeşti şi Bd. Unirii), iar între orele 17:00 - 23:00, restricţiile vor fi aplicate şi pe tronsonul: Bd. Unirii – Piaţa Alba Iulia – Bd. Decebal.

Linia 73 va funcţiona, în intervalul orar 17:00 - 23:00, pe traseul de bază între terminalul "Piaţa de Gros" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la staţia "Piaţa Sf. Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 97 va funcţiona, în intervalul orar 17:00 - 23:00, pe traseul de bază între terminalul "Clăbucet" şi intersecţia Str. Popa Nan/Calea Călăraşi, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Calea Călăraşi, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 104 va funcţiona, în intervalul orar 17:00 - 23:00, pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Bd. Decebal/Str. Dristorului, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Str. Dristorului, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 116 va funcţiona, în intervalul orar 17:00 - 23:00, pe traseul de bază între terminalul "CFR Progresul" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I. C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 117 va funcţiona, în intervalul orar 17:00 - 23:00, între terminalul "Cartier Confort Urban" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I. C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 123 va funcţiona, în intervalul orar 17:00 - 23:00, pe traseul de bază între terminalul "CET Sud Vitan" şi intersecţia Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 312 va funcţiona, începând cu ora 8:00 şi până la sfârşitul programului, pe traseul de bază între terminalul "Bd. Alexandru Obregia" şi intersecţia Splaiul Unirii/Bd. Mărăşeşti, apoi pe Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, până la staţia "Piaţa Unirii 1" cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 323 va funcţiona, începând cu ora 8:00 şi până la sfârşitul programului, pe traseul de bază între terminalul "Zeţarilor" şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărăşeşti, apoi pe Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, până la staţia "Piaţa Unirii 1", cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

TPBI menţionează că în cazul în care condiţiile meteorologice nu vor permite desfăşurarea evenimentului sportiv "The Color Run Night Bucureşti 2026" în ziua de sâmbătă, acesta va fi reprogramat duminică, 20 septembrie 2026, în acelaşi interval orar, iar restricţiile de circulaţie şi modificările traseelor vor fi aplicate la această dată.