Casa de Pensii reclamă auditul "pe eșantioane" al Curții de Conturi: "Nu e adevărat că sunt 2,2 milioane de pensii recalculate greșit"

Curtea de Conturi susține că s-a acordat un „punctaj anual mai mare decât cel cuvenit conform legislaţiei în vigoare” pentru un număr de 574.060 de pensionari. Foto: Inquam Photos/George Călin

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) reacționează, vineri, în scandalul pensiilor recalculate greșit și spune că nu e vorba despre 2,2 milioane de pensii așa cum se precizează în raportul Curții de Conturi. Instituția susține că cifra e doar o estimare rezultată prin extrapolarea unor constatări făcute pe un eșantion de dosare.

Instituția explică faptul că, pentru o parte dintre aspectele analizate, auditorii au pornit de la datele existente în bazele de date ale CNPP și au selectat eșantioane asupra cărora au fost efectuate verificări detaliate. Rezultatele au fost apoi folosite pentru realizarea unor estimări prin extrapolare statistică.

"O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit", a precizat CNPP.

Potrivit instituției, nici valorile rezultate prin extrapolare nu reprezintă, prin ele însele, sume stabilite individual pentru fiecare beneficiar.

"Prin urmare, din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit", a mai susținut Casa Națională de Pensii Publice.

CNPP a subliniat că existența și valoarea unei eventuale diferențe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului de pensie și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării drepturilor.

Instituția a susținut că situațiile punctuale identificate de auditorii Curții de Conturi vor fi analizate, iar în cazurile în care se confirmă existența unor diferențe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.Măsurile pot viza atât recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât și acordarea diferențelor de drepturi care li se cuvin beneficiarilor.

"În spatele milioanelor de decizii și operațiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susținută a personalului caselor teritoriale de pensii", a precizat CNPP, care a adăugat că angajații au gestionat un volum excepțional de activitate, în paralel cu asigurarea plății pensiilor și desfășurarea activităților curente ale sistemului public de pensii.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Nicolae Giugea, a fost contactat de Antena 3 CNN după apariția raportului Curții de Conturi privind neregulile din sistemul de pensii. Întrebat despre suspiciunile că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost recalculate cu un punctaj mai mic decât cel cuvenit, șeful CNPP a contestat cifra și a cerut "date concrete, nu probabilități și extrapolări”.

Raportul Curții de Conturi semnalează, printre altele, și cazuri în care indemnizații au fost plătite unor persoane decedate sau pensii de urmaș au fost acordate unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile legale. La finalul discuției, întrebat ce se întâmplă dacă există pensionari care au primit mai puțini bani, Nicolae Giugea a încheiat: "Dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și-un praz verde!".